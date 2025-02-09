Arnavutköy Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL aile desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL aile desteği

Arnavutköy Belediyesi\'nden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL aile desteği

Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmeti sunarak, evlilik hayatına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak.

09.02.2025 22:04  Güncelleme: 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi, yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL nakit desteği, ücretsiz nikah hizmeti ve aile danışmanlık hizmeti sunarak, evlilik hayatına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlayacak. Çiftler, bu destekten faydalanmak için Aile Eğitim Programı'na katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesinin ardından Arnavutköy Belediyesi de yeni evlenecek çiftlere önemli bir destek sunuyor. "Mutlu Aile, Mutlu Yuva" projesi kapsamında hayata geçirilen destek programı ile genç çiftlerin evlilik süreçlerini daha sağlam temeller üzerine inşa etmeleri hedefleniyor.

Yeni evlenecek çiftlere 30 bin lira nakit desteği

Üniversite öğrencilerine burs ve ulaşım desteği sağlayan Arnavutköy Belediyesi, şimdi de yeni evlenecek çiftleri destekleyerek, onların ekonomik yükünü hafifletiyor. Proje kapsamında başvuru yapan ve belirlenen şartları taşıyan çiftlere 30 bin TL nakit aile desteği sağlanacak. Bu destek, çiftlerin evlilik sürecine maddi anlamda daha rahat bir başlangıç yapmalarına yardımcı olacak.

Ücretsiz nikah ve aile danışmanlık hizmetleri

Aile yapısını güçlendirmek ve bilinçli evlilikleri teşvik etmek amacıyla ücretsiz nikah hizmeti de sunulacak. Çiftler, nikah işlemleri sırasında herhangi bir ücret ödemeden dünyaevine girebilecekler. Bunun yanı sıra, evlilik öncesinde ve sonrasında destekleyici bir yapı oluşturmak adına aile danışmanlık hizmeti de sunulacak. Çiftlere aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve evlilikte karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili rehberlik hizmeti sunulacak.

Aile Eğitim Programı'na katılım şartı

Aile desteğinden faydalanmak isteyen çiftler, belediye tarafından düzenlenen Aile Eğitim Programı'na katılacak. Programda çiftlere evlilikte karşılıklı anlayış, sağlıklı iletişim, finansal yönetim, çocuk eğitimi gibi konularda eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan çiftler, 30 bin TL'lik nakit destekten yararlanabilecekler.

"Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun temelidir"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada güçlü aile yapısının güçlü bir toplumun temelini oluşturduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin mutlu ve sağlam temeller üzerine kurulu yuvalar kurmasını desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Aile, toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biridir. Sağlıklı ve huzurlu ailelerin oluşması, geleceğimizi daha güvenli hale getirecektir. Bu kapsamda sunduğumuz aile desteği ile genç çiftlerimize ekonomik ve manevi anlamda katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Arnavutköy Belediyesi'nin sunduğu bu destekle yeni evlenecek çiftlerin hem ekonomik hem de sosyal anlamda daha güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanıyor. Projeye başvuru süreci ve detayları önümüzdeki günlerde belediyenin resmi kanalları üzerinden duyurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Evlilik, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL aile desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:40:15. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi'nden yeni evlenecek çiftlere 30 bin TL aile desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.