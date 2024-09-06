Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Park, yeşil alanları ve sosyal aktiviteleri ile bölge sakinlerinin buluşma noktası olacak.

06.09.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Naim Süleymanoğlu Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Haraççı Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen ve toplamda 4 bin 250 metrekarelik alana sahip olan parkın, 2 bin metrekaresi yeşil alanları ve farklı sosyal aktiviteleri ile bölge sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak. Yürüyüş yolları, futbol sahası, çocuk oyun alanları, fitness bölümleri, çizgi oyunları alanı, piknik masaları ve oturma alanlarıyla donatılan park, her yaştan ziyaretçiye keyifli bir ortam sunmayı hedefliyor. Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar park içerisinde doyasıya eğlenirken, pamuk şeker, patlamış mısır ikram edildi.

"5 bin metre kare alanıyla çocuklarımıza armağan ettik"

Parkın açılışında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Her hafta düzenli olarak bitirdiğimiz parklarımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugünde Naim Süleymanoğlu parkımız 5 bin metre kare alanıyla çocuklarımıza armağan etmiş durumdayız. Her açılışta söylediğim gibi bugün bu parkımızı da bu mahallenin gençlerine ve çocuklarına emanet ettik, onlarda emanetimizi aldılar" şeklinde konuştu.

"Eğlenmek amaçlı buraya geliyoruz"

Açılışa katılan çocuklardan Furkan Çanaya, "Biz her zaman arkadaşlarımızla eğlenmek amaçlı buraya geliyoruz. Çok sevinçli ve mutluyum her zaman burayı kullanıyorum. Basketbol alanları, yürüyüş alanları, futbol alanları ve yürüyüş alanları yapmışlar burası çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

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