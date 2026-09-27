Arnavutköy\'de 1.300 kişilik Mehmet Yusuf Aydın Camii ibadete açıldı

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde Mehmet Yusuf Aydın Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Mehmet Yusuf Aydın Camii, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Yaklaşık 10 aylık çalışma sonucunda tamamlanan ve bin 300 kişilik ibadet kapasitesine sahip olan caminin açılışına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık bin 250 metrekarelik alan üzerine inşa edilen cami, bin 300 kişilik ibadet kapasitesine sahip. Bünyesinde ana ibadethane, mahfil katı, şadırvan ve imam lojmanı bulunan cami, Ömerli Mahallesi'nin yanı sıra bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ve işletmelerde çalışan vatandaşlara da hizmet verecek.

Emeğin ve üretimin bereketi, ezanın ve duanın huzuru

Açılış töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ömerli'nin fabrikaları, işletmeleri ve çalışan nüfusuyla İstanbul ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayan bir bölge olduğunu görüyoruz. Şimdi bu üretim ve emek merkezinin içerisinde güzel bir eser daha yükseldi. Bir taraftan emeğin ve üretimin bereketi, diğer taraftan da ezanın ve duanın huzuru." ifadelerini kullandı.

Camilerin yalnızca ibadet edilen yapılar olmadığını ifade eden Işıkhan, "Cami yalnızca namaz kıldığımız bir mekan değil; cami buluşmadır, kardeşliktir, dayanışmadır. Cami çocuklarımızın değerlerimizle tanıştığı, gençlerimizin istikamet bulduğu, büyüklerimizin ise huzur bulduğu bir yerdir" diye konuştu.

'Arnavutköy'ün manevi hayatına katkı sunacak'

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise camilerin mahalle yaşamındaki birleştirici rolüne dikkat çekerek, "Camilerimiz insanın Rabbine yöneldiği, gönlünü huzurla buluşturduğu, kardeşliği omuz omuza saf tutarak hissettiği mübarek çatılardır. Bugün hizmete açtığımız bu güzel eser de inşallah Arnavutköy'ümüzün manevi hayatına çok önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Caminin yaklaşık 1.250 metrekarelik alanda inşa edildiğini ve 1.300 kişilik kapasiteyle hizmet vereceğini belirten Candaroğlu, eserin yaklaşık 10 ayda tamamlandığını söyledi.