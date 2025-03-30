Arnavutköy'de Birlik ve Beraberlik İle Ramazan Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Birlik ve Beraberlik İle Ramazan Bayramı Kutlandı

Arnavutköy\'de Birlik ve Beraberlik İle Ramazan Bayramı Kutlandı

Arnavutköy'de Ramazan Bayramı, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katılımıyla samimi bir programla kutlandı. Bayram namazının ardından Başkan Candaroğlu, vatandaşlarla bayramlaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

30.03.2025 16:11  Güncelleme: 16:13
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Arnavutköy'de Ramazan Bayramı, manevi atmosferi ve birlik ruhunu yansıtan samimi bir programla karşılandı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Taşoluk Yeşil Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Arnavutköy'de Ramazan Bayramı, manevi atmosferi ve birlik ruhunu yansıtan samimi bir programla karşılandı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bayram namazını Taşoluk Yeşil Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Candaroğlu, cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da yer aldı.

Bayramlaşmanın ardından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Başkan Candaroğlu, Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'de yaşanan dayanışma ruhuna dikkat çekti.

"Bu kutlu ay boyunca, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadık"

Candaroğlu vatandaşlara yaptığı konuşmada, "Bugün burada, rahmetin, bereketin ve mağfiretin ayı Ramazan'ı geride bırakmanın ardından; bayramın o eşsiz huzurunu, sevinç ve muhabbetini hep birlikte paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'ümüzün dört bir yanında aynı sofraya oturduk, aynı duaya 'amin' dedik, gönüllerimizi birleştirdik. Teravihlerde buluştuk, iftarlarımızı paylaştık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmaya gayret ettik. Bu kutlu ay boyunca, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadık. Bayramlar, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı; aile olmanın, komşuluk etmenin, vefa göstermenin, paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettiğimiz özel zamanlardır. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak, bu değerlere sahip çıkan, onları gelecek kuşaklara aktaran bir anlayışla çalışıyor; ilçemizin her mahallesinde, her hanesinde aynı samimiyetle var olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yoğun katılımla samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma ve kahvaltı programında Başkan Candaroğlu, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Birlik ve Beraberlik İle Ramazan Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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