Boş arsa, karınca yuvasından geçilmiyor! Yüzlercesini görenler donup kaldı - Son Dakika
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Boş arsa, karınca yuvasından geçilmiyor! Yüzlercesini görenler donup kaldı

22.03.2023 15:31

İstanbul Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan boş bir arsa üzerinde, yüzlerce karınca yuvası dikkat çekti.

Haraççı Mahallesi'nde binaların arasında çocukların futbol oynadığı arsada oluşan yüzlerce karınca yuvasını gören mahalle sakinleri şaşkına döndü.

"İLK DEFA BÖYLE GÖRDÜM"

Uzun süredir mahallede yaşayan Tekin Yılmaz, "Burada çocuklar top oynuyordu, top oynadıklarında eziyorlar. Bunlar karınca yuvası ama karıncaları göremiyoruz tabii ki. Bu aralar doğada böyle ilginç şeylerle karşılaşıyoruz, sanırım daha da karşılaşacağız. Ben daha önce büyük tümsekler halinde görüyordum, ilk defa böyle gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Haraççı, Futbol, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

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