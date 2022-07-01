Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu

01.07.2022 21:54
Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda düzenlenen Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalarda vatandaşlar doyasıyla eğlendi.

1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla Arnavutköy Belediyesi İstanbul'un Karadeniz'deki limanlarından tarihi Karaburun Limanı'nda eğlenceli yarışmalar düzenledi. Organizasyona Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile birlikte ilçe genelinden ve farklı ilçelerden binlerce vatandaş katıldı. Düzenlenen organizasyonda yağlı kazıktan bayrak kapma, yüzme yarışması, kano sürme yarışması gibi onlarca yarışma yer aldı. Yarışmalarda başarı elde edenlere ödüller takdim edildi. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında organizasyona katılan vatandaşlar hem doyasıya eğlendi hem de serinledi. Festival havasında geçen kutlama akşam ve gece saatlerinde ünlü sanatçıların katıldığı konserler ile devam etti.

Düzenlenen organizasyon ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı bizim de bu vesile ile başlatmış olduğumuz bir festivalimiz var. İlçemiz açısından önemli olan şuan içerisinde bulunduğumuz Karaburun Mahallemiz balıkçılık ve denizcilikle uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı bir mahalle. Hem onları mutlu etmek adına hem de yaza merhaba demek adına böyle bir şey gerçekleştirdik. Buradaki esnafımızı tebrik eder hayırlı işler diliyoruz. Bu işle uğraşan esnafımıza da bol kazançlar diliyoruz. Bu sahilde geçen sene söz vermiş olduğumuz balıkçı barınağımızın yapımının temelini de atmış bulunduk bugün yine her akşam yöresel sanatçıların konserleri ve gün içerisindeki eğlenceler deva edecektir tüm vatandaşlarımızı bu etkinlik alanımıza davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Protokol üyeleri ve tüm katılımcıların katıldığı kortej ile başlayan festivalde gün boyu renkli görüntüler oluştu vatandaşlar ise doyasıya eğlendi. Festival alanında geçen sene yapılan festivalde sözü verilen balıkçı barınağı temel atma töreni de yapıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul, 1 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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