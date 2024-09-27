Arnavutköy'de Rumeli ve Balkan Rüzgarı: Memleket Günleri Coşku İle Kutlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Rumeli ve Balkan Rüzgarı: Memleket Günleri Coşku İle Kutlandı

Arnavutköy\'de Rumeli ve Balkan Rüzgarı: Memleket Günleri Coşku İle Kutlandı

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Rumeli ve Balkan Türkleri Buluşması, yöresel ürünlerin sunulduğu ve vatandaşların doyasıya eğlendiği bir etkinlik oldu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu kültürlerin yaşatılacağına dair mesajlar verdi.

27.09.2024 22:41  Güncelleme: 22:48
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İstanbul Arnavutköy'de, düzenlenen memleket günlerinde Rumeli ve Balkan Rüzgarı esti. Rumeli ve Balkan Türkleri Buluşması'nda vatandaşlar doyasıya eğlenirken, yöresel ürünler memleket hasreti yaşayan vatandaşlara sunuldu.

Arnavutköy Belediyesi destekleriyle Arnavutköy Şehir Parkı'nda başlatılan memleket günlerinde her hafta sonu bir memleketin tanıtım günleri düzenleniyor. Bu hafta Rumeli ve Balkan Türkleri Buluşması, Arnavutköy'de bulunan Rumeli ve Balkan Türkleri Derneği olan RUBADER'in organizasyonunda yapıldı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, RUBADER Arnavutköy Başkanı Ferit Fidan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel ürünler stantlarında memleket hasreti gideren vatandaşlar yöresel sanatçıların şarkılarıyla da doyasıya eğlendi.

"Rumeli ve Balkan Kültürü burada yaşatılacak"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde 2 hafta önce başlatılan memleket günlerinde Rumeli ve Balkan kültürü burada yaşatılacak. Buraya destek veren başta Rumeli Balkan Türkleri Derneğimize ve tüm katılımcılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah kültürlerin buluşması Arnavutköy'de devam edecek. Bu tür günlerde buluşmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Kültürleri yaşatmaya devam edeceğiz"

RUBADER Rumeli ve Balkan Türkleri Derneği Başkanı Ferit Fidan, "Belediyenin desteği ile yaptığımız bu organizasyon için minnettarız. 1924'te biz buralara geldik o tarihten beri kucak açtık birlikte büyüdük ve bu zamanlara geldik bu kültürleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Programın ilk günü halk oyunlarıyla son bulurken hafta sonu da eğlencenin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Rumeli ve Balkan Rüzgarı: Memleket Günleri Coşku İle Kutlandı - Son Dakika

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