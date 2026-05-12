Arnavutköy'de Su Yeşil Renklendi - Son Dakika
12.05.2026 09:53
Arnavutköy'deki derenin suyu yeşil renge dönüşerek mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Arnavutköy'de akan suyun bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, sudan yayılan ağır kokudan dolayı bölgede durulamadığını belirtirken, durumun araştırılmasını istedi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, derenin bir kısmına kadar normal şekilde akan suyun belirli bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri durumun kimyasal bir maddeden kaynaklanabileceğini değerlendirirken, dereden yayılan yoğun kokudan dolayı bölgede durulamadığını ifade etti.

Derenin yeşil renkte aktığı künk cep telefonu kamerası ve drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde suyun bir bölümde normal aktığı, devamında ise tamamen yeşil renge büründüğü görüldü.

"Burada kokudan durulmuyor"

Mahalle sakinlerinden Şaban Gür, "Bu dereden akan suyun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Burada kokudan durulmuyor. Biraz önce daha yoğun akıyordu, şimdi azaldı ama hala koku çok ağır. Bu durum daha önce yoktu, bugün sabah saatlerinde başladı. Yemyeşil akan suyun normal olması mümkün değil. Kimyasal bir şey olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Gür, "Normal şartlarda İSKİ gelip burada denetimler yapıyordu ama bu sene hiç gelmedi. Burada çocuklarımız hasta oluyor, bizler hasta oluyoruz. Bunun araştırılmasını ve yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

