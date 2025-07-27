Arnavutköy\'e Sağlık Meslek Yüksekokulu Açılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında yapılan iş birliğiyle Arnavutköy'de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruluyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul edecek yüksekokul, ilçeye akademik ve sosyal anlamda değer katacak.

Arnavutköy, ilk kez bir üniversiteye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Darülaceze Başkanlığı arasında hayata geçirilen iş birliğiyle, Arnavutköy Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri içerisinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılması planlanan yüksekokulda, Darülaceze'nin bakım modeli esas alınarak uygulamalı eğitim verilecek. Yaşlı Bakımı, Hasta Bakımı ve Fizyoterapi programlarında öğrenci kabul edilecek olan yüksekokul, sağlık alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Darülaceze İdare Meclisi Üyesi olan Başkan Mustafa Candaroğlu da süreci yakından takip ediyor. Candaroğlu, ilçeye kazandırılan bu yükseköğretim kurumunun Arnavutköy'ün vizyonuna katkı sunacağını belirterek, "İlçemize kazandırılan bu yüksekokul, sadece bir eğitim kurumu değil; aynı zamanda Arnavutköy'ün geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Gençlerimiz burada nitelikli bir eğitim alırken, aynı zamanda bir mesleğe adım atma fırsatı da yakalayacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ve emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri içerisinde yer alacak olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ilçenin hem eğitim hem de sağlık alanındaki gelişimine büyük katkı sunacak. Bu yatırım, Arnavutköy'ü sağlık temalı bir eğitim merkezi haline getirme yolunda atılmış önemli bir adım olarak olacak. - İSTANBUL