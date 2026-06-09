Arnavutluk'ta Flamingo Devrimi Protestoları

Arnavutluk'un güneyindeki Zvernec bölgesinde flamingoların yuvalama alanlarını da kapsayan koruma altındaki bölgede yapılması planlanan lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen "Flamingo Devrimi" protestoları, dokuzuncu gününde yoğun katılımla sürüyor. Çevreciler ve bölge sakinleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu öne sürülen projenin hassas ekosisteme zarar vereceğini savunarak, çalışmaların durdurulmasını talep ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran ve ülkenin çeşitli kentlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olduğu öne sürülen lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen protestolar dokuzuncu gününde sürüyor. Flamingolar, foklar ve deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarına ev sahipliği yapan koruma altındaki kıyı bölgesinde planlanan projeye tepki gösteren Arnavutluk halkı, "Flamingo Devrimi" adı verilen gösterilere bugün önceki günlere kıyasla daha yoğun katılım sağladı. Kushner'in yatırım şirketiyle bağlantılı 1,4 milyar euroluk tatil kompleksi aleyhinde Tiran'da Başbakan Edi Rama'nın ofisinin bulunduğu Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Başbakan Rama aleyhinde sloganlar atıldı

Ülkenin güneyindeki Zvernec'te sahil bölgesi ve Adriyatik Denizi'ndeki ıssız Sazan Adası'na yönelik planlar aleyhinde başlangıçta çevreyi koruma ve milli hassasiyetler ile ortaya çıkan protesto gösterilerinde, artık projenin iptalinin yanı sıra yolsuzluk ve ülkeyi on yıllardır yöneten siyasi elitlerin değişimine ilişkin talepler de öne çıkmaya başladı. Arnavutluk bayrakları taşıyan ve hem hükümet hem de muhalefeti hedef alan protestocular, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı da hedef alarak, "Rama istifa", "Sonun geldi", "Rama hapse, (Ana muhalefet lideri) Berisha hapse" ve "Bu vatan bizim" şeklinde sloganlar attı. Protestocular, talepleri duyulana kadar geri adım atmayacaklarını belirterek, gösterilerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

Bugün dokuzuncu gününe giren protestolarda göstericiler, projenin Akdeniz'in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birini tehdit ettiğini belirtiyor. Protestoların sembolü haline gelen şişme flamingolar taşıyan protestocular, oteller, villalar, apartmanlar, marina ve lüks tesisler içeren tatil merkezi projesinin hassas ekosistemleri tehdit ettiğini ve yeterli şeffaflığa sahip olmadığını savunuyor. Arnavutluk hükümeti ise projenin istihdam oluşturacağını, yabancı yatırımları çekeceğini ve turizmi canlandıracağını savunuyor.

Rama, projeyi hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Flamingo Devrimi" yazılı pankartların öne çıktığı gösterilere rağmen projeyi hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Rama, bugün uluslararası basına yaptığı açıklamada, "Bu çok güzel bir proje olacak ve bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Arnavutluk'a sokak protestoları ile yön verilemeyeceğini vurgulayan Rama, "Ben bu tür projeleri hayata geçirmek için seçildim. Ülkenin nasıl geliştirilmesi gerektiğine ilişkin farklı fikirleri olanların yönlendirmesiyle hareket etmek için seçilmedim" dedi.

Rama, protestolar nedeniyle İran'ı suçladı

Rama, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise protestoların ardında İran'ın olduğunu savundu. İranlı muhalif bir grubun Arnavutluk'ta barındırılması nedeniyle ilişkileri gergin olan ve 2022'den beri diplomatik ilişkileri bulunmayan İran'ı ülkeye karşı "hibrit savaşla" suçlayan Rama, İran'ın protestolar ve proje konusunda bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Söz konusu iddia bugün İran tarafından yalanlandı. Suçlamaları reddeden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Arnavutluk yetkililerinin halkın meşru ve makul taleplerine cevap vermek yerine İran aleyhinde gülünç iddialar ortaya attıklarını söyledi. - TİRAN