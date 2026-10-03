Arpaçay Aydıngün Köyü'ndeki Kur'an Kursu binası törenle açıldı - Son Dakika
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Arpaçay Aydıngün Köyü'ndeki Kur'an Kursu binası törenle açıldı

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Arpaçay Aydıngün Köyü\'ndeki Kur\'an Kursu binası törenle açıldı
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yapımı tamamlanan Kur'an Kursu binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma katıldı; kursun çocuklar ve gençler için dini eğitim merkezi olacağı ifade edildi.

Arpaçay'da yapımı tamamlanan Kur'an Kursu binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilgili kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, köy sakinleriyle bir araya gelen protokol üyeleri, Kur'an Kursu binasının ilçeye ve köye kazandırılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, kursun yapımında ve hizmete hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışta, Kur'an Kursu binasının özellikle çocukların ve gençlerin dini eğitimlerini alabilecekleri önemli bir merkez olacağı ifade edildi.

Açılışta konuşan Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, "Vatanına, milletine ve mukaddesatına sadık nesillerin yetişeceği bu Kur'an Kursunun açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan duaların ardından Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Belediye Başkanı Zeki Elma ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Aydıngün Köyü Kur'an Kursu'nun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri kurs binasında incelemelerde bulundu. Kursun, Aydıngün köyünde çocukların ve vatandaşların Kur'an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere çeşitli dini ve manevi eğitim faaliyetlerinden faydalanmasına katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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