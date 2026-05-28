Arpaçay\'da şehit kabirlerine bayram ziyareti

Arpaçay'da Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek aziz şehitleri dualarla andı.

Gerçekleştirilen ziyaret programına Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Oğuzcan Korkut, İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Müftüsü Mesut Alkış ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan da eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak ilçe merkez mezarlığında bulunan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın kabri ziyaret edildi. Ardından Değirmenköprü köyü mezarlığında bulunan Şehit Polis Memuru Engin Yılmaz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, "Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bayram dolayısıyla aziz şehitlerimizi ziyaret ederek hem dualarımızı ettik, hem de onların emanetlerine sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik" dedi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından da merkez ve köylerde bulunan tüm şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlerin genel bakımları yapılarak Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Arpaçay'da gerçekleştirilen anlamlı program, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Bayram öncesinde şehitlerin unutulmaması, birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha güçlendirdi. - KARS