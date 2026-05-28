Arpaçay'da şehit kabirlerine bayram ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arpaçay'da şehit kabirlerine bayram ziyareti

Arpaçay\'da şehit kabirlerine bayram ziyareti
28.05.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Arpaçay'da Kurban Bayramı dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, ilçe merkezi ve köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek aziz şehitleri dualarla andı.

Gerçekleştirilen ziyaret programına Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İlçe Jandarma Komutan Vekili Oğuzcan Korkut, İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Müftüsü Mesut Alkış ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan da eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak ilçe merkez mezarlığında bulunan Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın kabri ziyaret edildi. Ardından Değirmenköprü köyü mezarlığında bulunan Şehit Polis Memuru Engin Yılmaz'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, "Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bayram dolayısıyla aziz şehitlerimizi ziyaret ederek hem dualarımızı ettik, hem de onların emanetlerine sahip çıktığımızı bir kez daha gösterdik" dedi. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından da merkez ve köylerde bulunan tüm şehit kabirleri ziyaret edildi. Kabirlerin genel bakımları yapılarak Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Arpaçay'da gerçekleştirilen anlamlı program, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Bayram öncesinde şehitlerin unutulmaması, birlik ve beraberlik duygularını bir kez daha güçlendirdi. - KARS

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Arpaçay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arpaçay'da şehit kabirlerine bayram ziyareti - Son Dakika

Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:32:36. #7.12#
SON DAKİKA: Arpaçay'da şehit kabirlerine bayram ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.