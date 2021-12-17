Arpaçay'da Kadının Emeği El Sanatları sergisi açıldı - Son Dakika

AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kadınların hazırladığı el sanatı ürünlerin sergilenmesi ve tanıtımı için hazırlanan "Kadının Emeği El Sanatları" sergisi açılışı yapıldı.

Serginin açılışını Belediye Başkanı Erçetin Altay, AK Parti Arpaçay İlçe Başkanı Eyüp Koç ve AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık yaptı.

Belediye Başkanı Erçetin Altay, kadınlara yönelik yürütülen çalışmaları artırarak, destek vereceklerini söyledi.

Sergide emeği geçen AK Parti Arpaçay Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık'a ve emeği geçen tüm hanımlara teşekkür eden Altay, daha sonra sergiyi gezdi.

Başkan Erçetin Altay'a AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yeşim Işık bilgi verdi. Sergi bir hafta açık kalacak. - KARS