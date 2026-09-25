Arpaçay Kaymakamı Güvenç ve Belediye Başkanı Elma, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Arpaçay Kaymakamı Güvenç ve Belediye Başkanı Elma, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti

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Arpaçay Kaymakamı Güvenç ve Belediye Başkanı Elma, Muhtarlar Derneği\'ni ziyaret etti
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Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi. Ziyarette kamu hizmetlerinin etkin ulaştırılması için muhtarlarla iş birliği vurgulandı.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Belediye Başkanı Zeki Elma, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçedeki mahalle ve köylerin sorunlarının yerinde değerlendirilmesi ve muhtarlarla istişarede bulunulması amacıyla Arpaçay Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarları tarafından karşılanan Güvenç ve Elma, muhtarlarla bir süre sohbet ederek ilçede yürütülen çalışmalar, vatandaşların talepleri ve yerel hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, muhtarlık kurumunun devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Muhtarların vatandaşların talep ve sorunlarının ilgili kurumlara ulaştırılmasında önemli bir görev yürüttüğünü ifade eden Güvenç, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaştırılması noktasında muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Güvenç, vatandaşların taleplerinin ve mahalle ile köylerin ihtiyaçlarının çözümü konusunda muhtarların her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Zeki Elma da ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılması noktasında muhtarlarla koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Arpaçay Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Baştımar ve ilçe muhtarları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Güvenç ve Belediye Başkanı Elma'ya teşekkür etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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