Kaymakam Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaymakam Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti

Kaymakam Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Kakaç köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i evinde ziyaret ederek sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Devletin gazilere her zaman destek olduğu vurgulandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Kakaç köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Gazi Şimşir ve ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güvenç, gazinin talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, devletin gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduğu vurgulandı.

Kaymakam Güvenç, gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, devletin imkanları doğrultusunda gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam şartlarının desteklenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir de Kaymakam Güvenç ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti. Ziyaret, Gazi Şimşir ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik temennilerinin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Kıbrıs Gazisini Ziyaret Etti - Son Dakika

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