Arslanköy\'de kurtuluş coşkusu fener alayı ile yaşandı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde Arslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılan her yaştan Arslanköylüler kurtuluş günü coşkusunu ellerinde meşalelerle kutladı.

Toroslar'ın zirvesinde yer alan Arslanköy Mahallesi'ndeki kutlamalar kapsamında konvoy ve fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte en ön sırada yer alan mehteran takımı marşlar ile kalabalığa fener alayında eşlik etti. Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan, Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz, siyasi parti temsilcileri ve yöre halkının katıldığı yürüyüşün ardından konser düzenlendi.

"Toroslar'ın muhafızlarıyla birlikteyiz"

Programda konuşan Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Serdar Soydan, "Toroslar'ın muhafızlarıyla birlikteyiz. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun. Bugün burada tüm Arslanköylü hemşehrilerimizle Arslanköy'ün kurtuluşunu, göğsümüzü kabartan heyecanlandıran bu günde hep birlikte fener alayıyla kutladık, yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şimdi de kıymetli Arslanköylü hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

"Mersin'de cumhuriyetin ışığında al bayrağın gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz"

Arslanköy'ün kurtuluş gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan müdafaasında şehit düşen tüm askerleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Soydan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'dan başlatmış olduğu bağımsızlık meşalesini Toroslar'da, Arslanköylü hemşehrilerimiz de devam ettiriyorlar. Biz de her daim birlikte inşallah Mersin'imizde cumhuriyetin ışığında al bayrağın gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN