Artuklu 1071 Derneği 140 aileye yardım elini uzattı - Son Dakika

Mardin'de faaliyet yürüten Artuklu 1071 Derneği, 140 aileye yardım elini uzattı.

Mardin Artuklu ilçesinde faaliyet gösteren Artuklu 1071 Derneği, bünyesinde barındırdığı Sultan Alparslan İyilik Çarşısından 140 aileye giyim yardımında bulundu. Artuklu 1071 Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, "Havalar soğudu. Sultan Alparslan İyilik Çarşımızda bulunan bot, mont, kazak, pantolon ve daha birçok çeşit kıyafetleri hazırladık ve maddi durumu elverişli olmayan 140 ailemize dağıttık. Bu soğuk havalarda güzel yürekleri ısıttıkça bizler de mutlu oluyoruz" dedi. - MARDİN