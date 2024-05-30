Artvin Belediye Başkanı: Köpeklerin kısırlaştırılması en önemli çözüm

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Köpek popülasyonunun azaltılması için en önemli çözümün kısırlaştırmak olduğunu düşünüyoruz. Bunun için biz öldürmeye, yok etmeye, itlaf etmeye değil, yaşatmaya talibiz" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Erdem, Artvin Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Erdem, burada yaptığı açıklamada, son dönemde sokak hayvanlarının "uyutulması" tartışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Aslında 'uyutmak' çok masum bir ifade olarak kalıyor. Sonuçta bir iğne ya da başka bir şekilde hayvanların öldürülmesi planlanıyor. Bunun insani bir çözüm olmadığını, büyük bir vicdansızlık olduğunu düşünüyoruz. Hayvan popülasyonunun yani köpek popülasyonunun azaltılması için en önemli çözümün kısırlaştırmak olduğunu düşünüyoruz. Kısırlaştırmak için gereken hekim yardımlarının, veteriner yardımlarının mevcut merkezi hükümet tarafından belediyelerle istişare edilerek bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için biz; öldürmeye, yok etmeye, itlaf etmeye değil, yaşatmaya talibiz. Popülasyon ancak patili dostlarımız kısırlaştırılarak belirli bir seviyeye indirilebilir."