Artvin'de Pazarcılık Yapan Emekli, Sofrasını Gösterdi: Emeklinin Durumu Ortada, Görsünler ve Utansınlar - Son Dakika
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Artvin'de Pazarcılık Yapan Emekli, Sofrasını Gösterdi: Emeklinin Durumu Ortada, Görsünler ve Utansınlar

09.06.2026 10:38  Güncelleme: 11:37
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Artvin'de pazarda zeytin satan emekli Fikret Topal ve vatandaşlar, yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle ekonomik zorlukları dile getirdi. Topal, günlük satışının büyük kısmını belediyeye verdiğini, kalanla komşudan aldığı peynirle beslendiğini söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'de pazarda zeytin satarak geçimini sağlamaya çalışan emekli Fikret Topal ile alışverişe gelen Mustafa Ökten, ekonomik zorluklara dikkat çekerek yetkililere seslendi. Topal, kurduğu sofrasını göstererek emeklinin durumunu anlattı.

Artvin'de pazarda hem esnaf hem de vatandaşlar, yüksek enflasyon nedeniyle artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Emekliler ve pazarcılar, satışların düştüğünü ve geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığını ifade etti.

Pazarcılık yapan emekli Fikret Topal, komşusundan aldığı peynirle kurduğu sofraya dikkat çekilmesini istedi. Topal, "Soframı çekin, emeklinin halini görün. Sabahtan bu yana 125 liralık satış yaptım, 100 lirasını belediyeye verdim, cebime 25 lira kaldı. Komşudan aldığım peynirle karnımı doyurmaya çalışıyorum. Lokantaya gitmek zaten mümkün değil. Halimiz bu. Emeklinin durumu ortada, görsünler ve utansın" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen Mustafa Ökten ise alım gücünün kalmadığını belirterek, "Para yok. Olsa alacağız ama yok. Domates 80 lira olmuş, nasıl alayım? Emekli insan ne alabilir ki" ifadelerini kullandı

Pazarcı Uğur Önen ise satışların durma noktasına geldiğini belirterek, "Sabah getirdiğim ürünler hala duruyor. Belki 2-3 kilo anca sattım. İnsanlar bakıp geçiyor, alamıyor. Çünkü alım gücü yok" diye konuştu.

"RAHAT ALIŞVERİŞ YAPAMIYORUZ."

Geçim sıkıntısına dikkat çeken Mustafa Ökten de "Rahat alışveriş yapamıyoruz. Para yok. Olsa alacağız ama yok. Domates 80 lira olmuş, nasıl alayım? Emekli insan ne alabilir ki" dedi.

Bir başka vatandaş ise yüksek fiyatlara rağmen ürünlerin kalitesinden de memnun olmadığını belirterek, "Fiyatlar yüksek, tadı yok. Alan da yok zaten. Milletin parası yok. Ben emekliyim, 20 bin lira maaş alıyorum, nasıl yetsin? Vatandaşta para yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Pazarcılık Yapan Emekli, Sofrasını Gösterdi: Emeklinin Durumu Ortada, Görsünler ve Utansınlar - Son Dakika

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