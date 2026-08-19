Artvin'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi

Artvin\'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardanuç halk pazarındaki emekliler, artan fiyatlarla geçinemediklerini vurguladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç halk pazarında emekliler, artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin her geçen gün azaldığını söyledi. Emekli Muzaffer Altun pazardaki fiyatların yüksekliğine dikkati çekerek, "Doğru düzgün bir şey alamadık. Vatandaş buna dayanmıyor. Şehirde yaşanmıyor, yaşanacak gibi değil" dedi.

Ardanuç halk pazarında emekliler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve artan hayat pahalılığını dile getirdi. Emekli Yaşar Kavaklı, pazardaki fiyatların emeklinin cebini zorladığını belirterek, "Cebindeki para öldü, bitti" dedi. "Hayat hiç iyi değil bizim için" diyen Kavaklı, emekli oldukları için geçim zorluğu yaşadıklarını ifade etti.

"MAAŞ YATTI VE BİTTİ"

Emekli Mevlüt Akbulut, pazarda fileyi doldurmanın her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Genellikle köyden emekçi bacılarımız, ablalarımız ürün getirmişler. Şartlara göre pahalı da olsa ki tabii memur işi değil, emeklinin işi değil bunu almak. Çok zor. İşte karınca kararınca fileyi doldurduk ama maaş yattı, gitti. Artık haftalık alıp yiyoruz. Başka bir çaremiz yok" dedi.

"VATANDAŞ ARTIK DAYANMIYOR, YAŞANACAK GİBİ DEĞİL"

Emekli Muzaffer Altun, yüksek fiyatlara tepki göstererek, "Fiyatlar da tabii ki pahalı. Yani baktık, fiyatları sorduk ve doğru düzgün bir şey de alamadık. Yani pahalı. Üzüm 200 lira. Ama bu pahalılığın sebebi vatandaş değil. Yani üretici değil. Özellikle nakliyat ücretleri, ilaç ücretleri pahalı Türkiye'de, pahalı bir pazar. Vatandaş buna dayanmıyor zaten. 'Lanet olsun' diyor, köyüne kaçıyor. Şehirde yaşamıyor yani. Yaşanacak gibi değil. Yaşanacak gibi değil" şeklinde konuştu.

"SİYASET GÖZETMEKSİZİN ELEŞTİRİ YAPMAK LAZIM"

Bir başka emekli vatandaş ise artan fiyatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, şunları ifade etti:

"Piyasaya bakıyoruz öyle. Fiyatları geziyoruz. Ne olacak ki? Piyasa pahalı. Yani ben siyaset gözetmeksizin, ortama bakarak tabii ki cevap vermek zorundayım. Marketlerin yaptığı, zincir marketlerin yaptığı zamlar bizi canımızdan bıktırdı.

Ben bir AKP'li olarak da bunu söylemiş olayım. Yani bu durumdan hiç razı değiliz. Ben emekli birisiyim. Cebimize paranın yüzünü görmeden zamlar alıp götürüyor zaten. Daha maaşımızı almadan zamlar geliyor. Üstüne üstlük aynı gece geliyorsun ki etiketler başlamış değişmeye. Yani vatandaş ne yapsın? Ben oy veriyorsam da eleştirmek zorundayım. O da benim doğal hakkımdır. İsterim ki bütün vatandaşlar sıkıntısını, bu kadar zamların yüksek olduğundan şikayetçi olduklarını dile getirsinler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da buna duyarlı kalmasını istiyorum."

Kaynak: ANKA

Ardanuç, Ekonomi, Artvin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor 2027 Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor
Emekli maaşı ne kadar olmalı Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi Emekli maaşı ne kadar olmalı? Vatandaş ısrarla sordu, Babacan rakam verdi
Tire’de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Tire'de silah kazası: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı Megakentte olaylı gece: Biri çenemden tuttu, diğeri öpmeye çalıştı
Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme Sorumlular tespit edildi Onlarca aracın mora boyandığı olayda yeni gelişme! Sorumlular tespit edildi
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
Görüntü başkent Ankara’dan Rezilliği görenler telefona sarıldı Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
11:03
Galatasaray’ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı
11:00
Kuytulcular’a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi
10:30
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
09:39
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar
09:14
Bakan Gürlek’ten “Kuytulcular“ operasyonuyla ilgili ilk açıklama 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
Bakan Gürlek'ten "Kuytulcular" operasyonuyla ilgili ilk açıklama! 5 şirkete kayyum atandı, işte suçlamalar
08:48
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi Görüntüler hayli vahim
Şüphelenen koca eşinin yasak aşkını belgeledi! Görüntüler hayli vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 11:20:30. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.