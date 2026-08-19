Artvin\'de Emekliler Pahalı Fiyatlardan Şikayetçi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç halk pazarında emekliler, artan fiyatlar karşısında alım güçlerinin her geçen gün azaldığını söyledi. Emekli Muzaffer Altun pazardaki fiyatların yüksekliğine dikkati çekerek, "Doğru düzgün bir şey alamadık. Vatandaş buna dayanmıyor. Şehirde yaşanmıyor, yaşanacak gibi değil" dedi.

Ardanuç halk pazarında emekliler, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve artan hayat pahalılığını dile getirdi. Emekli Yaşar Kavaklı, pazardaki fiyatların emeklinin cebini zorladığını belirterek, "Cebindeki para öldü, bitti" dedi. "Hayat hiç iyi değil bizim için" diyen Kavaklı, emekli oldukları için geçim zorluğu yaşadıklarını ifade etti.

"MAAŞ YATTI VE BİTTİ"

Emekli Mevlüt Akbulut, pazarda fileyi doldurmanın her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Genellikle köyden emekçi bacılarımız, ablalarımız ürün getirmişler. Şartlara göre pahalı da olsa ki tabii memur işi değil, emeklinin işi değil bunu almak. Çok zor. İşte karınca kararınca fileyi doldurduk ama maaş yattı, gitti. Artık haftalık alıp yiyoruz. Başka bir çaremiz yok" dedi.

"VATANDAŞ ARTIK DAYANMIYOR, YAŞANACAK GİBİ DEĞİL"

Emekli Muzaffer Altun, yüksek fiyatlara tepki göstererek, "Fiyatlar da tabii ki pahalı. Yani baktık, fiyatları sorduk ve doğru düzgün bir şey de alamadık. Yani pahalı. Üzüm 200 lira. Ama bu pahalılığın sebebi vatandaş değil. Yani üretici değil. Özellikle nakliyat ücretleri, ilaç ücretleri pahalı Türkiye'de, pahalı bir pazar. Vatandaş buna dayanmıyor zaten. 'Lanet olsun' diyor, köyüne kaçıyor. Şehirde yaşamıyor yani. Yaşanacak gibi değil. Yaşanacak gibi değil" şeklinde konuştu.

"SİYASET GÖZETMEKSİZİN ELEŞTİRİ YAPMAK LAZIM"

Bir başka emekli vatandaş ise artan fiyatlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, şunları ifade etti:

"Piyasaya bakıyoruz öyle. Fiyatları geziyoruz. Ne olacak ki? Piyasa pahalı. Yani ben siyaset gözetmeksizin, ortama bakarak tabii ki cevap vermek zorundayım. Marketlerin yaptığı, zincir marketlerin yaptığı zamlar bizi canımızdan bıktırdı.

Ben bir AKP'li olarak da bunu söylemiş olayım. Yani bu durumdan hiç razı değiliz. Ben emekli birisiyim. Cebimize paranın yüzünü görmeden zamlar alıp götürüyor zaten. Daha maaşımızı almadan zamlar geliyor. Üstüne üstlük aynı gece geliyorsun ki etiketler başlamış değişmeye. Yani vatandaş ne yapsın? Ben oy veriyorsam da eleştirmek zorundayım. O da benim doğal hakkımdır. İsterim ki bütün vatandaşlar sıkıntısını, bu kadar zamların yüksek olduğundan şikayetçi olduklarını dile getirsinler. Sayın Cumhurbaşkanımızın da buna duyarlı kalmasını istiyorum."