Ardanuç'ta cinayet davasında karar

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde, Artvin'in Ardanuç ilçesinde eşi Sinem Karaboğa'yı öldüren sanık Ferhat Karaboğa'ya müebbet, suça yardım eden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Aslan Özdemir'in ise 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararının duruşması yapıldı.

İzmir'den Sinem Karaboğa'nın annesi Perihan Doğan'ın, Artvin Adliyesi'nden Ferhat Karaboğa'nın avukatı ve katılan Artvin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün avukatının ve Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanıklar Ferhat Karaboğa ve Ümit Aslan Özdemir'in SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşma görüldü.

Sanıklar Ferhat Karaboğa ve Ümit Aslan Özdemir'in dinlenildiği davada, yine SEGBİS ile Sinem Karaboğa'nın annesi Perihan Doğan'ın ifadesine başvuruldu. Ferhat Karaboğa'nın ve Ümit Aslan Özdemir'in avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme Hayeti, tahliye taleplerini reddederek, savcılık makamının yazılı mütalaasının hazırlaması için süre verdi. Karar duruşması 15 Ekim 2024'de yapılacak.