Artvin'de Köydeki Eski Tarım Eşyaları Bir Müzede Sergileniyor - Son Dakika
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Artvin'de Köydeki Eski Tarım Eşyaları Bir Müzede Sergileniyor

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyünde yaşayan Orhan Göktürk, kendi imkanlarıyla tarımda kullanılan eski eşyaları bir araya getirerek bir müze kurdu. Göktürk, köyde kullanılan eşyaların atılmasına gönlü razı olmadığı için böyle bir müze oluşturduğunu belirtti. Kireçli Köyü Muhtarı Yusuf Tekin ise Göktürk'e teşekkür ederek, köydeki canlılığın devam etmesi için destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

26.07.2024 17:30
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyünde yaşayan Orhan Göktürk kendi imkanlarıyla tarımda kullanılan eşyaları bir araya getirdi. Göktürk, "Köyde kullanılan eski eşyaların atılmasına gönlüm razı olmadı böyle bir müze kurdum. 1995 yılından beri böyle bir fikrim vardı ve bu parçaları tek tek hazırlıyordum. Sonunda bu hale getirebildim" dedi.

Şavşat ilçesine bağlı Kireçli köyünde yaşayan Orhan Göktürk, teknolojik imkanların olmadığı yıllarda tarımda kullanılan aletleri bir araya getirdi. 'Küçük bir müze' kurduğunu ifade eden Göktürk, eski eşyaları atmaya kıyamadığını belirtti. Kireçli Köyü Muhtarı Yusuf Tekin ise bu hareketinden dolayı Göktürk'e teşekkür ettiklerini belirtti.

"Köyde kullanılan eski eşyaların atılmasına gönlüm razı olmadı"

Orhan Göktürk, şunları söyledi:

"Şavşat Kireçli köyündenim ve köyümde burayı müze haline getirdim. Köyde kullanılan eski eşyaların atılmasına gönlüm razı olmadı böyle bir müze kurdum. 1995 yılından beri böyle bir fikrim vardı ve bu parçaları tek tek hazırlıyordum. Sonunda bu hale getirebildim. Bakın biz buna pulluk diyoruz ve şu anda kullanılmıyor ve bunu biz tarlayı sürmek için kullanıyorduk. Hayvanlara ot verdiğimiz sepetler, hayvanları koştuğumuz bonduruk, el hızarları, harman dövmek için buğdayı ayırmak için kullanılan gem... Bu gem artık tarım olmadığı için kullanılmıyor. Alttaki kazan ve ot atmak için kullanılan yaba ve yanındaki terazimiz, yağ yaptığımız yayık. Atatürk ne kadar doğru söylemiş 'köylü milletin efendisidir' diye. Üretim olmayan yerde istikrar olmaz, üretim artı üretim kalkınmanın temeli."

"Üretim olmayan yerde de maalesef yıkıntı olur"

Kireçli köyü muhtarı Yusuf Tekin şunları söyledi:

"Orhan arkadaşımıza çok teşekkür ederim; köyde canlılığı devam ettirmek istiyor. Köydeki komşularımıza, köy yaşamını bilen insanlara mesajı şu; yani köye dönülürse bir de eskiden öküzlerle ve pullukla sürdüğümüz tarlaları, işlediğimiz çayırları şimdi traktörle yapılması zorunlu haldedir. Bu traktör içinde devlet desteği olursa vatandaşımız rahatlıkla alır ve çalıştırdıktan sonrada kredisini rahatlıkla ödeyebilir ama devlet desteği gelmediği müddetçe vatandaşımızda bu imkandan yararlanamaz. Yani Orhan arkadaşımızın bunu insanlarımıza öğretmesini, aşılamasını çok yerinde buluyorum kendisini takdir ediyorum. Tabi ki yine iş desteğe geliyor. Destek sağlanırsa vatandaşımızda faydalanacağına inanıyorum. Atatürk'ümüzün büyük sözünü buraya yazmıştır; 'Köylü milletin efendisidir'. Doğrudur her zaman için haklıdır üretimde vardır ve üretim için yine de çaba gösterir. Üretim olmayan yerde de maalesef yıkıntı olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de Köydeki Eski Tarım Eşyaları Bir Müzede Sergileniyor - Son Dakika

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