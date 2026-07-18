Artvin'de Maden Projesine Karşı İtiraz

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, AGARA Madencilik'in maden projesine ilişkin davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşfin ardından açıklama yapan Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve davanın avukatı Bedrettin Kalın, projenin Çağlayan Vadisi'nin tamamını etkileyebileceğini belirtti.

Dereiçi köyünde, AGARA Madencilik'in maden projesine ilişkin açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif öncesinde bir araya gelen bölge halkı, pankart ve sloganlarla projeyi protesto etti. Yaklaşık bin 700 hektarlık ruhsat sahasında, şirketin projeyi 19 hektar olarak göstererek aldığı "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle açılan davada, 7 köy tüzel kişiliği ile çevre köylerden 254 kişi davacı oldu.

Keşfin ardından düzenlenen basın açıklamasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ile davanın avukatı ve Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın değerlendirmelerde bulundu. Bölge halkı, hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bilirkişi keşfinin ardından konuşan Kurdoğlu, projenin uygulanmasının ciddi ekolojik riskler doğuracağını belirtti. Kurdoğlu, bölgenin heyelan sahası olduğunu, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin en özel alanlarından biri olarak Avrupa'nın koruma öncelikli 100 orman alanı arasında yer aldığını söyledi. Mevcut ÇED süreciyle madencilik faaliyetinin yürütülmesinin mümkün olmadığını savunan Kurdoğlu, yeni bir ÇED süreci işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve davanın avukatı Bedrettin Kalın ise keşfin olumlu geçtiğini belirterek, projenin yalnızca Çukur ve Dereiçi köylerini değil, Çağlayan Vadisi'nin tamamını etkileme potansiyeli taşıdığını söyledi. Maden ruhsat alanının bin 679 hektar olmasına rağmen yalnızca 19 hektarlık bölüm için ÇED süreci yürütüldüğünü kaydeden Kalın, bunun birçok maden projesinde kullanılan bir yöntem olduğunu öne sürdü. Kalın, ruhsat sahasının ÇED alanı dışında da sondaj çalışmaları yapıldığını belirterek, bunun projenin ileride genişletilmesinin planlandığını gösterdiğini ifade etti. Bilirkişi raporunun yaklaşık bir ay içinde mahkemeye sunulması bekleniyor.