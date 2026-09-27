Artvin\'de üzümün kilosu 100 lira, pazarcılar son iki-üç haftadır satış yapamıyor

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Artvin pazarında hareketlilik azalırken, fiyatlar pazarcıları da alışverişe gelenleri de zorluyor. Alıcılar temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini, pazarcılar ise ürünlerin ellerinde kaldığını ifade etti.

Artvin'deki haftalık pazardan alışveriş yapan Hasan Balcı adlı yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na, "Her şey pahalı, alım gücü zayıf. Yakıta gelen zamla beraber diğer şeyler de haliyle zamlanıyor. Frensiz araba gibi gidiyoruz. Bakalım nereye toslayacağız?" dedi.

Balcı, pazarda üzümün kilogramının 100 liraya yükseldiğine işaret ederek, "Hayat rezalet. Sağlığımız yerinde ama her şey pahalı. Alım gücü zayıf. Yakıttan zaten şikayetçiyiz. Yakıta gelen zamla beraber diğer şeyler de haliyle zamlanıyor. Frensiz araba gibi gidiyoruz. Bakalım nereye toslayacağız?" diye konuştu.

"İNSANLAR BÖYLE İDARE EDEMEZ"

Pazardan yeterince alışveriş yapamadığını belirten bir vatandaş ise ekonomik koşulların ağırlaştığını ifade ederek, "Biz pazardan pek alışveriş yapamıyoruz. Hayat çok pahalı. Bir an önce bu duruma bir çözüm bulunması lazım. İnsanlar böyle idare edemez. Mümkünatı yok. Lütfen yetkililere sesleniyoruz" dedi.

Haftada üç gün çalıştığını ve 16 bin 500 lira maaş aldığını belirten Artvinli, "'Bununla idare edin' diyorlar bize. Bizim hayatımız böyle. Bir an önce bir şeylerin değişmesi lazım. Üç kilo yoğurt 250 lira. Bir bağ soğan aldım 50 lira. Bir kilo salatalık aldım o da 100 lira" ifadelerini kullandı.

"100 LİRA ERİK OLUR MU?"

Artvin'e tatile gelen bir vatandaş da pazardaki fiyatların yüksekliğinden yakındı. Vatandaş, "Çok pahalı, her şey çok pahalı. 100 lira erik olur mu?" diye sordu.

Bir başka vatandaş ise pazardan yalnızca erik alabildiğini belirterek, "Eriğin kilosu 75 lira. Bu haftalık ihtiyaçlar duruyor, başka bir şey alamıyoruz" dedi.

"ÜÇ HAFTADIR SATIŞ YOK"

Artvinli bir pazarcı ise yüksek fiyatların hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığını belirterek, "Pazar pahalı. Köylü de ağlıyor, yiyen de ağlıyor, satan da ağlıyor. Mazot pahalı olunca her şey pahalı oluyor ama mazot ucuzlarsa belki piyasada düzelir" yorumunu yapt.

Artvin'de mevsimlik pazarcılık yapan Ferize Tosun da kendi ürettiği ürünleri satmakta zorlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Artvin'de pazarcılık yapıyoruz. Kışın gelemiyorum, yazları kendi ürünlerimi getiriyorum. Ama gördüğünüz gibi getirdiğimiz ürünleri satamıyoruz. Bu sene yağmurlardan dolayı çok fazla bereketli olmadı. Domateslerin çoğu çürüdü. Mazot da çok pahalı. Biz pazarda vatandaşa satarken o da bize tepki gösterdiğinde, biz de mazotu parayla aldığımız için vatandaşa bir şey diyemiyoruz. Son iki-üç haftadır satış yok. Ürünlerimiz elimizde kalınca tekrar eve götürmek zorunda kalıyoruz."