Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu

Artvin\'de Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu
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Artvin Kemalpaşa'daki yamaç paraşütü yarışmasında sporcular ve yerel halk arasında samimi diyaloglar yaşandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması yöre halkının da ilgisini çekti. Şampiyona için bölgeye gelen sporcularla ilçe sakinleri arasında geçen samimi diyaloglar, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Kalkış alanında hazırlıklarını sürdüren paraşüt pilotlarını meraklı gözlerle inceleyen Karadenizli bir kadın, devasa paraşüt kanatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipmanların nasıl uçuşa hazır hale getirildiğini anlamaya çalışan teyzenin, sporculara yönelttiği, "Pompayla mı şişiriyorlar bunu? Neyle şişiriyorlar?" sorusu alandakileri kahkahaya boğdu. Paraşüt çantasını göstererek, "Çantaya girebilir misin?" diyen sporculara gülerek "Yok, giremem oradan" yanıtını veren ilçe sakini, sempatik tavırlarıyla herkesin ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Yamaç Paraşütü Yarışması Renkli Anlara Sahne Oldu - Son Dakika
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