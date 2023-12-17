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Artvin Halk Pazarı'nda Peynir Fiyatları Uçtu - Son Dakika
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Artvin Halk Pazarı'nda Peynir Fiyatları Uçtu

Artvin Halk Pazarı'nda peynirin kilosu 200 lirayı buldu. Vatandaşlar hayat pahalılığından şikayet ederken, peynir satıcıları da üretim maliyetlerinin artması nedeniyle zor durumda olduğunu belirtiyor.

17.12.2023 - 16:15,
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin Halk Pazarı'nda peynir satan Erzurumlu Şener Akyüz "Peynir işi lüks oldu artık. Eskiden vatandaşın sofrasında en ucuz şey peynirdi. Vatandaş bolca peynir alıp evine koyardı. 'Peynir ekmek ye' derlerdi. Ama o zaman ucuzdu ve şimdi öyle bir şey yok. Yetkililerde görüyor bu durumu ve piyasayı benden senden daha iyi biliyorlar ama işlerine gelmiyor" dedi.

Artvin Halk Pazarı'nda vatandaş hayat pahalılığından dert yandı. Maliyetlere gelen artışlar nedeniyle hayvansal üretimin düşmesi, süt ürünlerinden olan peyniri de etkiledi. Artvin halk pazarında peynirin kilosu 200 lirayı buldu.

"YETKİLİLER PİYASAYI BİZDEN DAHA İYİ GÖRÜYORLAR AMA İŞLERİNE GELMİYOR"

Peynirci Şener Akyüz, şunları söyledi:

"Erzurum'dan geliyoruz ve süt ürünleriyle uğraşıyoruz ve peynir satıyoruz, tereyağı satıyoruz. Abi artık üretim azaldı şöyle ki her şey pahalı ve üretimi kurtarmıyor mazot pahalı, yem pahalı, ot pahalı ve bizler de eskisi kadar para kazanamıyoruz. Geçmişle kıyaslayamayız. Çünkü bugün her şey pahalı ve vatandaş peynir alamıyor ve peynirin kilosu çıkmış 200 liraya vatandaşın alma şansı yok. Dolayısıyla vatandaş alamayınca biz de peynir satamıyoruz. Ama ne yapalım işimiz bu ve bizde mecburen geliyoruz. Yılbaşı dolayısıyla bir hareketlilik yok artık. Peynir işi lüks oldu artık. Eskiden vatandaşın sofrasında en ucuz şey peynirdi. Vatandaş bolca peynir alıp evine koyardı. 'Peynir ekmek ye' derlerdi. Ama o zaman ucuzdu ve şimdi öyle bir şey yok. Peynir dedim ya artık lüks. Yetkililere seslensek ne olacak, yetkililerde görüyor bu durumu ve piyasayı benden senden daha iyi biliyorlar ama işlerine gelmiyor.

Seçim olduğu zaman geliyorlar ve beş yılda bir 'Nasılsınız hemşehrim iyi misiniz' ve beş yıl sonra yine görürüz bakıp giderler. Haberleri izlerken haberlerde Meclis'te adamlar mangal düzmüşler ve en az 100 metre mangalın boyu. Vatandaş buna bakıyor. Yani sen bu ciğer kebabı yapıp yiyorsun ama vekile soruyorum sen alıyorsun 70 bin lira maaş; buradaki gariban vatandaş alıyor 7 bin lira maaş. Bir de vatandaşa ciğeri kebabı gösteriyorsun. Bu adalet midir peki? Yetkililere buradan soruyoruz ve vatandaşa geliyor burada peynire bakıyor, peynirin kilosu 200 lira adam gariban yarım kilo bile alamıyor ve bakıp gidiyor. Bu adalet değil abi birileri alıyor 70-80 bin lira maaş birileri de alsın 7 bin lira maaş. Buradaki bizim oylarımızla gidip orada mangal yapıp yiyip içip 70 bin lira maaş alıp, onu yemek adalet değildir, adaletsizliktir."

"BİR AVUÇ PEYNİR 200 LİRA"

Artvinli vatandaş ise "Her şey pahalı olduğu için kazanma şansımız yok. Şimdi bir kilo peynir bir avuç. Vatandaş bir avuç peynirle ne yapsın. Kaç çocuğuna ya da kaç kişiye yedirsin? Evde var 3-5 nüfus varsa ne yapsın vatandaş. Eskiden peynirle ekmek yenilirdi. 'Şunu ucuzlatacağız, yok bundan indirim yapacağız' derler. Birkaç ay sonra bütün ürünlere zam gelmiş. Neden gelmiş çünkü mazota zam gelmiş ve dolayısıyla bütün ürünleri etkiliyor. Bütün ürünlere gelen zamlar halka yansıtılıyor. Halk ne yapsın mazotla ekmek mi yesin, mazotla ekmek yenmez ki ve böyle giderse bütün esnaflar iflas edecek" dedi.

Artvin Halk Pazarı\'nda Peynir Fiyatları Uçtu
Kaynak: ANKA
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Erzurum, Artvin, Son Dakika

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