Artvin Hopa'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı'yı kendine yol arkadaşı seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Hopa'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı'yı kendine yol arkadaşı seçti

Artvin Hopa\'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı\'yı kendine yol arkadaşı seçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Nurgül Günbör Bağdatlı'nın kamyonet kasasına çıkan sahipsiz köpek, her gün onunla çay fabrikasına gidip mesai bitiminde birlikte eve dönüyor. Bağdatlı, "Fedai" adını verdiği köpeği sahiplenmeye karar verdi ve ona sıcak bir barınak hazırlayacağını söyledi.

Artvin'de bir kamyonetin kasasında başlayan yolculuk, sıra dışı bir dostluğa dönüştü. Daha önce hiç karşılaşmadığı Nurgül Bağdatlı'yı kendisine yol arkadaşı seçen sahipsiz köpek, her gün onunla çay fabrikasına gidiyor, mesai bitiminde ise birlikte eve dönüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan ve çay fabrikasında çalışan Nurgül Günbör Bağdatlı'nın kamyonetinin kasasında karşılaştığı sahipsiz köpekle başlayan tesadüfi yolculuk, günler içinde sıra dışı bir dostluğa dönüştü.

Bağdatlı, bir gün sabah saatlerinde kamyonetine binerek iş yerine doğru hareket etti. Kısa süre sonra araçtaki sarsıntıyı fark eden Bağdatlı, kamyonetin kasasında daha önce hiç görmediği bir köpeğin bulunduğunu gördü.

Aracı durdurarak köpeği kasadan indirmek isteyen Bağdatlı, tüm çabasına rağmen başarılı olamadı. İşe yetişmek zorunda kalınca tanımadığı yolcusuyla birlikte çay fabrikasına gitmek durumunda kaldı.

Fabrikaya ulaştıklarında araçtan inen köpek, çevreden ayrılmak yerine Bağdatlı'nın peşinden gitti. Mesai bitiminde fabrikanın dışına çıkan Bağdatlı, köpeğin saatler boyunca kendisini beklediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Bağdatlı'nın yeniden kamyonetine binmesiyle aracın kasasına çıkan köpek, bu kez onunla birlikte eve döndü.

Bir günlük tesadüf olarak başlayan yolculuk sonraki günlerde de tekrarlandı. Köpek, her sabah Bağdatlı ile çay fabrikasına gitmeye, gün boyunca çevrede beklemeye ve akşam olduğunda onunla eve dönmeye devam etti.

Daha önce hiç görmediği köpek nedeniyle ilk günlerde tedirginlik yaşayan Bağdatlı, sadık yolcusunun kendisinden ayrılmaması üzerine ona alışmaya başladı. Aralarında oluşan bağın ardından köpeğe "Fedai" adını veren Bağdatlı, artık onu göremediği zamanlarda merak edip çevrede aradığını söyledi.

Fedai ile daha önce herhangi bir temasının olmadığını anlatan Bağdatlı, "Mahallemizin köpeği değildi. Daha önce kendisini görmedim, yemek de vermedim. Buna rağmen bir sabah aracımın kasasına çıktı ve bir daha beni bırakmadı. Köpeklerin insanları hissettiğini söylüyorlar. Sanırım o da beni kendisine yakın gördü" dedi.

Fedai'yi sahiplenmeye karar verdiğini belirten Bağdatlı, "O bizi seçti, biz de onu sevdik. Artık ailemizin bir parçası oldu. Evimizin önünde ona sıcak bir barınak hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Artvin, Yaşam, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Hopa'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı'yı kendine yol arkadaşı seçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin

10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:33:58. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin Hopa'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı'yı kendine yol arkadaşı seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement