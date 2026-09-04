Artvin Hopa\'da sahipsiz köpek Nurgül Bağdatlı\'yı kendine yol arkadaşı seçti

Artvin'de bir kamyonetin kasasında başlayan yolculuk, sıra dışı bir dostluğa dönüştü. Daha önce hiç karşılaşmadığı Nurgül Bağdatlı'yı kendisine yol arkadaşı seçen sahipsiz köpek, her gün onunla çay fabrikasına gidiyor, mesai bitiminde ise birlikte eve dönüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan ve çay fabrikasında çalışan Nurgül Günbör Bağdatlı'nın kamyonetinin kasasında karşılaştığı sahipsiz köpekle başlayan tesadüfi yolculuk, günler içinde sıra dışı bir dostluğa dönüştü.

Bağdatlı, bir gün sabah saatlerinde kamyonetine binerek iş yerine doğru hareket etti. Kısa süre sonra araçtaki sarsıntıyı fark eden Bağdatlı, kamyonetin kasasında daha önce hiç görmediği bir köpeğin bulunduğunu gördü.

Aracı durdurarak köpeği kasadan indirmek isteyen Bağdatlı, tüm çabasına rağmen başarılı olamadı. İşe yetişmek zorunda kalınca tanımadığı yolcusuyla birlikte çay fabrikasına gitmek durumunda kaldı.

Fabrikaya ulaştıklarında araçtan inen köpek, çevreden ayrılmak yerine Bağdatlı'nın peşinden gitti. Mesai bitiminde fabrikanın dışına çıkan Bağdatlı, köpeğin saatler boyunca kendisini beklediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Bağdatlı'nın yeniden kamyonetine binmesiyle aracın kasasına çıkan köpek, bu kez onunla birlikte eve döndü.

Bir günlük tesadüf olarak başlayan yolculuk sonraki günlerde de tekrarlandı. Köpek, her sabah Bağdatlı ile çay fabrikasına gitmeye, gün boyunca çevrede beklemeye ve akşam olduğunda onunla eve dönmeye devam etti.

Daha önce hiç görmediği köpek nedeniyle ilk günlerde tedirginlik yaşayan Bağdatlı, sadık yolcusunun kendisinden ayrılmaması üzerine ona alışmaya başladı. Aralarında oluşan bağın ardından köpeğe "Fedai" adını veren Bağdatlı, artık onu göremediği zamanlarda merak edip çevrede aradığını söyledi.

Fedai ile daha önce herhangi bir temasının olmadığını anlatan Bağdatlı, "Mahallemizin köpeği değildi. Daha önce kendisini görmedim, yemek de vermedim. Buna rağmen bir sabah aracımın kasasına çıktı ve bir daha beni bırakmadı. Köpeklerin insanları hissettiğini söylüyorlar. Sanırım o da beni kendisine yakın gördü" dedi.

Fedai'yi sahiplenmeye karar verdiğini belirten Bağdatlı, "O bizi seçti, biz de onu sevdik. Artık ailemizin bir parçası oldu. Evimizin önünde ona sıcak bir barınak hazırlayacağız" ifadelerini kullandı.