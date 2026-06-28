Artvin'in 'Ölüm Yolu' Güvenli Hale Getirilsin - Son Dakika
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Artvin'in 'Ölüm Yolu' Güvenli Hale Getirilsin

28.06.2026 11:13
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Artvinliler, tehlikeli karayolunun güvenli hale getirilmesini talep ediyor. Kazalara dikkat çekildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvinliler, kenti Şavşat üzerinden Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan uluslararası transit karayolunun güvenli hale getirilmesini istiyor. SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin, yola taşların düştüğünü, bariyerlerin olmadığını, araçların dereye yuvarlandığını anlatarak, "Burası artık bir ölüm yolu" dedi.

Artvin'i Şavşat üzerinden Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan uluslararası transit kara yolu, yöre halkı tarafından "ölümlü yol" olarak tanımlanıyor.

Son olarak 14 Haziran günü kamyonetin Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonucu kaybolan 68 yaşındaki Selahaddin Kaya ve 45 yaşındaki oğlu Mecit Kaya'yı arama çalışmaları bölgede jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği kara yolunda ulaşımın güvenli olmayışı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöre halkının tepsine yol açtı.

SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin şunları söyledi:

"Burası artık bir ölüm yolu. Taş düşüyor, araçlar dereye yuvarlanıyor, bariyer yok, güvenlik önlemi yok, devletin yatırımı yok. Devletin Şavşat'ı insansızlaştırma gibi bir politikası var. Buradaki madenlere ve doğaya el koymak için devlet Şavşat'ı gözden çıkarmış. Aslında burada sadece bir il ile bir ilçeyi birbirine bağlayan şehirlerarası bir yoldan değil, uluslararası bir yoldan bahsediyoruz. Artvin Milletvekili Faruk Çelik de demiş ki, 'On yıldır barajı yapmıyorsunuz. ya yapın ya da defolun gidin.' Sanki 25 yıldır bu ülkeyi ben yönetiyorum, suçlu da benmişim gibi konuşuyor. Hala çıkıp böyle açıklamalar yapıyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz."

"YOLUN ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASINI İSTİYORUZ"

CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel ise Artvin Milletvekili Çelik'in son açıklamasını talihsiz bulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"25 yıldır yönettikleri ülkede yolu yapmayan şirketi suçlu ilan ettiler. Şirkete 'Ya yap ya da git' diyorlar. Siz de bu yolu yapamıyorsanız hükümeti bırakın, yapanlar gelsin. Hopa tünelinden çıktıktan sonra Şavşat'a, Ardahan'a gidinceye kadar eğer bu yol standartlara uygun bir yolsa ben bir şey demiyorum. Bu yolu kullanan uluslararası taşımacılık yapan şirketler de görüyor. Gerçekten böyle bir yol olmaz. Biz bu yolun uluslararası standartlara uygun şekilde yapılmasını istiyoruz. Artvin'e özel uygulanan bir intikam mı var, bir hırs mı var, bir kin mi var? Bunun cevabını vermelerini bekliyoruz."

"İNSANLARI GÖÇE ZORLAYIP BU BÖLGEYİ TERK ETMEMİZİ BEKLİYORLAR"

Yöre sakinlerinden Murat Tokdemir de tehlikelere rağmen kara yolunu kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Ülkeyi sosyal devlet anlayışıyla değil de mahalle esnafı mantığıyla yönetirseniz insanı da değersizleştirirsiniz, turizmi de değersizleştirirsiniz, üretim yapan köylüyü de değersizleştirirsiniz. Burada yaşananlar da bu anlayışın sonuçlarıdır. Burası uluslararası bir yol. Zaman zaman bir TIR ile bir otomobil karşı karşıya geldiğinde kaçacak yer bulamadığımız, adeta kelle koltukta seyahat ettiğimiz bir güzergah. Bir şehrin yüzde 75'ini maden sahası ilan eden anlayış yolu da yapmaz, başka yatırımları da yapmaz. İnsanları göçe zorlayıp bu bölgeyi terk etmemizi bekliyorlar" diye konuştu.

İstanbul Şavşatlılar Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun ise yola ilişkin sorunları yıllardır dile getirdiklerini bildirerek, "Hükümet yetkilileri sanki muhalefetteymiş gibi yıllarca bu çağrılarımıza kulaklarını tıkadılar. İki hemşehrimizin dereye düşmesi ve hala cenazelerine ulaşılamamış olması gibi acı bir olay yaşandıktan sonra mı akıllarına geldi? Biz yıllardır söylüyor, yine söylüyoruz. Artvin-Şavşat yolunun ölüm yolu olmaktan çıkarılmasını, viyadükler ve tünellerle güvenli hale getirilmesini, insanların rahat ve güven içinde kullanabileceği bir yolun yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Artvin, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'in 'Ölüm Yolu' Güvenli Hale Getirilsin - Son Dakika

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