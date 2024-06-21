Artvin Kemalpaşa'da Esnaf Gürcü Vatandaşların Alışverişe Gelmemesinden Şikayetçi - Son Dakika
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Artvin Kemalpaşa'da Esnaf Gürcü Vatandaşların Alışverişe Gelmemesinden Şikayetçi

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki esnaflar, Türkiye'nin Gürcistan sınır kapısında bulunmalarına rağmen Gürcü vatandaşların alışverişe gelmemesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti. Esnaf, Gürcistan'da Türk mağazalarının açılması ve Çin'den gelen ucuz malların etkisiyle işlerin durgun olduğunu belirtti. Ayrıca, Gürcülerin az gelmesinin nedeni olarak boykot, Rus kanunu ve büyük firmaların mağaza açması gibi farklı sebeplerin dile getirildiği aktarıldı.

21.06.2024 16:54
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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Türkiye'nin Gürcistan sınır kapısında bulan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf, Gürcü vatandaşların alışverişe gelmemesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini ifade etti. Esnaf Fatih Ayaydın, "İşlerimiz bayağı durgun ve sakin. Gürcistan'da Türk mağazaları bayağı açıldı, açılıyor artı Çin'den içeriye konteynerlerle çok ucuz mallar gidiyor. Bize gelen müşteri buradaki fiyatla Gürcistan'daki fiyatların aynı olduğundan bahsediyor" dedi.

Gürcistan sınırında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf, yaşadıkları sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Esnaf Fatih Ayaydın, şunları söyledi:

"İşlerimiz bayağı durgun ve sakin. Gürcistan'da Türk mağazaları bayağı açıldı, açılıyor artı Çin'den içeriye konteynerlerle çok ucuz mallar gidiyor. Bize gelen müşteri buradaki fiyatla Gürcistan'daki fiyatların aynı olduğundan bahsediyor. İçeriye çok ucuz ürünler içeri gittiği için özellikle Çin'den mesela biz valizde satıyoruz ve konteynerlerle Çin'den Gürcistan'a valiz gittiğini ve çokta ucuz fiyatla gitmesi bizleri bayağı etkiliyor. Geçen seneyle oranla bu sene işler bayağı düşük. İşte okulların kapanmasından sonra bakalım belki turistler ve gelen gidenlerle bir hareketlilik olur yani."

"İşlerin düşüklüğünü bir senedir araştırıyoruz herkes farklı bir şey söylüyor"

Kemalpaşalı esnaf Yaşar Altunkaya da yaklaşık 6 aydır işlerinin durduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bakın bu caddede hep yerliler gözüküyor ve daha önceden bu caddede yerliler gözükmezdi. Gürcüler kesildi ve biz bunun nedenini bilemiyoruz ve birinci aydan itibaren buraya Gürcüler çok az geliyor ve biz bunun nedenini araştırıyoruz. İçeride diyorlar ki boykot var ve Rus kanunu geçirecekler ve onun için gelmiyorlar. Kimileri de diyor ki orada büyük firmalar mağazalar açtı ve bu yüzden gelmiyorlar diyor. Bazıları da ekonomiye bağlıyorlar. Ben 36 senedir esnafım ve bu sene gibi bir kriz görmedim, gerçekten zor durumdayız. Kiralarda arttı ve aylık kiralar bin lira iken 30-40 bin lira oldu ve biz şimdi oturup eleman parasıyla akşam ediyoruz. 6. aydayız, okul tatil oluyor işler ileri giderse gittik, eğer gidemez ise de bizim için iki tane imam lazım ki bir şeyler okutalım."

Artvin Kemalpaşa\'da Esnaf Gürcü Vatandaşların Alışverişe Gelmemesinden Şikayetçi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Kemalpaşa'da Esnaf Gürcü Vatandaşların Alışverişe Gelmemesinden Şikayetçi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin Kemalpaşa'da Esnaf Gürcü Vatandaşların Alışverişe Gelmemesinden Şikayetçi - Son Dakika
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