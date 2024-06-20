Artvin Kemalpaşa'da Yurttaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin Kemalpaşa'da Yurttaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan yurttaşlar, hayat pahalılığından şikayet ederek ekonomik zorluklarını dile getirdi. Emekli Tevfik Tantoğlu, yüksek fiyatlar nedeniyle geçinmekte zorlandıklarını belirtirken, bir tur rehberi ise Gürcistan'dan döviz girişinin olmamasının ilçenin ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Üniversite mezunu olan bir diğer yurttaş ise çay üreticisi olarak çalışmasına rağmen beklediği fiyatı alamadığını ve mazot fiyatlarının düşmesi gerektiğini söyledi.

20.06.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan yurttaşlar hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli Tevfik Tantoğlu, "Bir kilo peynir alıyorsun 450 lira, zeytin 400 lira neyle geçinecek emekli, 10 bin lirayla mı geçinecek ve biz sabunluğuz, bir kenara atılmışız" dedi.

İlçe sakinleri yaşadıkları zorlukları ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Bir tur rehberi, Gürcistan'dan döviz girişinin olmaması sebebiyle ilçede ekonomik durumların iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kemalpaşa halkı, Gürcülerin gelip buradan alışveriş yapıp döviz bırakmalarını bekliyor. Gürcistan halkının da maddi durumu iyi olmadığı için onlarda gelip alışveriş yapamıyorlar ve yapamadıkları içinde burada para döngüsü dönmüyor ve dönmediği içinde burada yaşayan insanların da ekonomisine yansıyor. Memnunuz Allah razı olsun reisten, Allah ayağına taşa değdirmesin. Bu ekonomik krizde emekliye 10 bin lira maaş vermiş, ben olsam hiç vermem. 10 bin lira maaş alıp hala bu ülkede sistemi eleştirmiyorsa ve halen daha gidip mitinglerde şak şak alkışlıyorsa ve ben diyorum ki bunlara para vermemesi lazım. Bunlara daha 10 bin lira değil beş bin lira para bile çok gelir ve onun için ülke ekonomisi iyidir. Böyle dediğime inanmayın arkadaşlar bitmişiz, durumumuz iyi değil sonumuz iyi değil."

"Bir kilo peynir 450 zeytin 400 lira, neyle geçinecek emekli"

Emekli Tevfik Tantoğlu, emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi. Tantoğlu, şöyle konuştu:

"Emekliyiz istediğimiz kadar istediğimiz işi yapamıyoruz. Emekliyiz ama bitmiş emekliyiz, bitmiş sabunluk emekliyiz sabunluk. Kaşar peynirin kilosu dört 450 lira nereden yani ve kaç lira verelim ki kaç kilo alabilelim. Piyasadaki durum değil bizim bakkallarda yediğimiz içtiğimiz duruma bakıyoruz ve bir kilo peynir alıyorsun 450 lira, zeytin 400 lira neyle geçinecek emekli on bin lirayla mı geçinecek ve biz sabunluğuz, bir kenara atılmışız."

Üniversite mezunu olmasına rağmen taksicilik yaptığını söyleyen Bülent Yazıcı, aynı zamanda da çay üreticisi olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Kemalpaşa Kazımiye köyündenim ve Kemalpaşa'da yaşıyorum, üniversite mezunuyum ama şimdi taksicilik yapıyorum. Kemalpaşa'da çay parası ödenmedi ve ne zaman ödeneceğine dair konuşulmuyor. Zaten istediğimiz fiyat da verilmedi yani beklediğimiz fiyatı vermediler. Bunu için Artvin'de ve Rize'de olsun bir sürü çalışmalar yapıldı, dernekler ve sivil toplum örgütleri tarafından ama sonuç olmadı. Sonuç olmayacağına eminim ve kimse kimseyi dinlemiyor bu devirde. Düzelecek derken abi şöyle düzelecek, mazot düşerse her şey düzelecek ve şuan ülkenin ekonomisi tek mazota bağlı. Tüm nakliyeler, tüm gıdalar her şey mazotla oluyor ve mazot düşerse ülkenin ekonomisi düzelecek. Bizim çay fiyatına verdikleri parada yeterli gelecek ve ben şimdi mazot koyuyorum 500 lira aracıma ve ikinci gün yine de koyuyorum ve işçiye de para veriyorum ama hiçbir şekilde çaydan aldığım para beni tatmin etmiyor. Niye tatmin etmeyecek derseniz elde var sıfır. Çalışıyoruz çabalıyoruz ve yaptığımız emekler bize bedavaya geliyor."

Kaynak: ANKA

Gürcistan, Kemalpaşa, Artvin, Yerel, Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Kemalpaşa'da Yurttaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
11:00 Katliam gibi kaza Hem sürücüler hem de eşleri hayatını kaybetti, geriye 2 çocuk kaldı Katliam gibi kaza! Hem sürücüler hem de eşleri hayatını kaybetti, geriye 2 çocuk kaldı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü Sevgilisinin üstünü başını parçaladı Aldatıldığını öğrenen kadın deliye döndü! Sevgilisinin üstünü başını parçaladı
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 14:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Kemalpaşa'da Yurttaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement