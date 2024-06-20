Artvin Kemalpaşa'da Yurttaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi

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HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan yurttaşlar hayat pahalılığından şikayet etti. Emekli Tevfik Tantoğlu, "Bir kilo peynir alıyorsun 450 lira, zeytin 400 lira neyle geçinecek emekli, 10 bin lirayla mı geçinecek ve biz sabunluğuz, bir kenara atılmışız" dedi.

İlçe sakinleri yaşadıkları zorlukları ANKA Haber Ajansı'na aktardı. Bir tur rehberi, Gürcistan'dan döviz girişinin olmaması sebebiyle ilçede ekonomik durumların iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kemalpaşa halkı, Gürcülerin gelip buradan alışveriş yapıp döviz bırakmalarını bekliyor. Gürcistan halkının da maddi durumu iyi olmadığı için onlarda gelip alışveriş yapamıyorlar ve yapamadıkları içinde burada para döngüsü dönmüyor ve dönmediği içinde burada yaşayan insanların da ekonomisine yansıyor. Memnunuz Allah razı olsun reisten, Allah ayağına taşa değdirmesin. Bu ekonomik krizde emekliye 10 bin lira maaş vermiş, ben olsam hiç vermem. 10 bin lira maaş alıp hala bu ülkede sistemi eleştirmiyorsa ve halen daha gidip mitinglerde şak şak alkışlıyorsa ve ben diyorum ki bunlara para vermemesi lazım. Bunlara daha 10 bin lira değil beş bin lira para bile çok gelir ve onun için ülke ekonomisi iyidir. Böyle dediğime inanmayın arkadaşlar bitmişiz, durumumuz iyi değil sonumuz iyi değil."

"Bir kilo peynir 450 zeytin 400 lira, neyle geçinecek emekli"

Emekli Tevfik Tantoğlu, emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi. Tantoğlu, şöyle konuştu:

"Emekliyiz istediğimiz kadar istediğimiz işi yapamıyoruz. Emekliyiz ama bitmiş emekliyiz, bitmiş sabunluk emekliyiz sabunluk. Kaşar peynirin kilosu dört 450 lira nereden yani ve kaç lira verelim ki kaç kilo alabilelim. Piyasadaki durum değil bizim bakkallarda yediğimiz içtiğimiz duruma bakıyoruz ve bir kilo peynir alıyorsun 450 lira, zeytin 400 lira neyle geçinecek emekli on bin lirayla mı geçinecek ve biz sabunluğuz, bir kenara atılmışız."

Üniversite mezunu olmasına rağmen taksicilik yaptığını söyleyen Bülent Yazıcı, aynı zamanda da çay üreticisi olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Kemalpaşa Kazımiye köyündenim ve Kemalpaşa'da yaşıyorum, üniversite mezunuyum ama şimdi taksicilik yapıyorum. Kemalpaşa'da çay parası ödenmedi ve ne zaman ödeneceğine dair konuşulmuyor. Zaten istediğimiz fiyat da verilmedi yani beklediğimiz fiyatı vermediler. Bunu için Artvin'de ve Rize'de olsun bir sürü çalışmalar yapıldı, dernekler ve sivil toplum örgütleri tarafından ama sonuç olmadı. Sonuç olmayacağına eminim ve kimse kimseyi dinlemiyor bu devirde. Düzelecek derken abi şöyle düzelecek, mazot düşerse her şey düzelecek ve şuan ülkenin ekonomisi tek mazota bağlı. Tüm nakliyeler, tüm gıdalar her şey mazotla oluyor ve mazot düşerse ülkenin ekonomisi düzelecek. Bizim çay fiyatına verdikleri parada yeterli gelecek ve ben şimdi mazot koyuyorum 500 lira aracıma ve ikinci gün yine de koyuyorum ve işçiye de para veriyorum ama hiçbir şekilde çaydan aldığım para beni tatmin etmiyor. Niye tatmin etmeyecek derseniz elde var sıfır. Çalışıyoruz çabalıyoruz ve yaptığımız emekler bize bedavaya geliyor."