Artvin Kemalpaşalı Emekliler: "Müjdeyi Sandıkta Vereceğiz"

(ARTVİN) -Haber: Uğur İSTANBULLU

Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Şubesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin maaş ve ikramiyelerinin bayram öncesinde verilmesini 'müjde' olarak açıklamasını "Müjde verene sandıkta müjde vereceğiz" sloganlarıyla protesto etti. Şube Temsilcisi Sayim Aydın, "Bayram ikramiyeleri, emeklilerle adeta alay edecek düzeye düşmüştür. Emekliler bu ülkenin yükü değildir. Emekliler, bu ülkenin yıllarca çalışarak zenginliğini üreten insanlardır. Bugün talep ettiğimiz, emeğimizin ve hakkımızın karşılığıdır" dedi.

Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Şube Temsilciliği üyeleri ve Kemalpaşa halkı, Kemalpaşa Tarım Kredi AVM önünde toplanarak, "Müjde verene sandıkta müjde vereceğiz" ve "Zam zülüm işte AKP" sloganları eşliğinde Kemalpaşa Meydanı'na yürüdü. Emekliler, bayram ikramiyelerinin 4 milyon TL'de tutulması ve bayram öncesinde maaş ile ikramiyenin verilmesini müjde olarak açıklanmasına tepki gösterdi.

Bayramlar emekliye yoksulluk demektir"

Kemalpaşa Meydanı'nda yapılan açıklamada konuşan Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Şube Temsilcisi Sayim Aydın, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, size bir müjde vermek istiyorum. Ben basın açıklamamı bayramın sonuna kadar devam ettirecektim. Ama ben basın açıklamayı bayramdan önce bitireceğim; müjdeler olsun size. Biz Tüm Emekliler Sendikası Kemalpaşa Şubesi olarak emekliyi yoksulluğa mahkum eden bu kara düzeni değiştireceğiz. AKP iktidarı yine şaşırtmadı. Sıra emekliye gelince 'para yok' diyorlar. Gabarda petrol çıkardık diyorlardı; olmadı. Şimdi de 'savaş var' diyorlar. Bahane üstüne bahane üretiyorlar, üretmeye de devam ediyorlar. Emeklinin hakkını gasbediyorlar. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyorlar. Bugün utanmadan 'kaynak yok' demeye devam ediyorlar. Faize milyarlar var, emekliye kaynak yok arkadaşlar. Bu nedenle milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır."

Gerçek çok açık; bu ülkede faize milyarlar vardır, yol, toplum ve şehir hastanelerine işleten şirketlere garanti para ödemeleri vardır. Sermayeye teşvikler vardır. Kamu kaynakları vardır sermayeye ama konu emeklilere gelince 'para yok' diyorlar. 'Bütçeyi zorluyoruz ama yapamıyoruz' diyorlar. Bunlar kabul edilemez. 23 yıldan uzun süredir ülkemizi yönetenler, uyguladıkları beceriksiz ekonomik siyasetin faturasını emeklilere, emekçilere çıkarmak istiyorlar. Bugün ortaya çıkan tablonun zorunluluğunu emeklilere yüklemek, açık bir siyasal tercihtir. Bayramlar emekliye yoksulluk demektir. Emekliler bayram gelsin istemez duruma düşmüştür çünkü bayram, kredi kartı borçları demektir. Ertelemeler faturalar demektir. Boş mutfak dolapları demektir. Gerçekler ortadadır arkadaşlar.

"Emekliler, bu ülkenin yıllarca çalışarak zenginliğini üreten insanlardır"

Bayram ikramiyeleri, emeklilerle adeta alay edecek düzeye düşmüştür. Emekliler bu ülkenin yükü değildir. Emekliler, bu ülkenin yıllarca çalışarak zenginliğini üreten insanlardır. Bugün talep ettiğimiz, emeğimizin ve hakkımızın karşılığıdır. İsteklerimiz nettir; bayram ikramiyeleri yılda 4 kez en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. En düşük emekli maaşı, en son emekli olan Diyanet eski Başkanı Ali Erbaş'ın aldığı maaş kadar olmalıdır. Sendikamızın önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve emekliyi yoksulluğa mahkum eden politikalardan vazgeçilmelidir. Emeklilerin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Emekliler en sonunda şunu söylüyor; sandıkta görüşürüz, AKP iktidarı."