Artvin Öğretmen Okulu mezunları Samsun\'da buluştu

Yerel

1968-1976 yılları arası Artvin Öğretmen Okulu'ndan mezun olan öğretmenler Samsun'da buluştu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Samsun'a gelen Artvin Öğretmen Okulu mezunları özel bir otelde düzenlendikleri etkinlikte hasret giderdi. Düzenlenen etkinlikte yemek yiyen öğretmenler akabinde müzik eşliğinde eğlendi.

Buluşmayı organize eden Düzenleme Komitesi Başkanı Mustafa Yirmibeş etkinlikte yaptığı konuşmada, "Yarım asır önce arkadaş olduğumuz, birlikte aynı yatakhaneyi, aynı karavanayı paylaştığımız arkadaşlarla bir arada olmak beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Sevgiye, pek çok hatıraya dair özlem duymak insan olmanın bir gereğidir. Yıllar sonra bu buluşmalarda bir araya gelmek bu duygularımıza duyulan özlemi gidermek için çok önemlidir. Yarım asırdan fazla bir zaman geçse de dostluğumuzdan, kardeşliğimizden hiçbir şey kaybetmeden bir arada olabiliyorsak bundan daha değerli hiçbir şey olmazsa gerek. Hayat ertelemeye gelmiyor. Daha önceki buluşmalarda aramızda olup şimdi aramızdan ayrılan öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız var. Onlara rahmet diliyorum. Sizleri rahat ettirebilmek için yoğun bir çalışma yaptık. Eksiklerimiz olmuşsa hoşgörünüze sığınırız" dedi.

Artvin Öğretmen Okulu mezunu Erhan Yenilmez, "Artık zannediyorum ki bir puzzle gibiyiz. Parça parça kayboluyoruz. Ölenlerimiz oldu, hasta olanlarımız var. Sıkıntı çekenlerimiz var. Buna rağmen yaklaşık 110 arkadaşımız buradalar. Gelen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların sonunda emeklerinden dolayı Güner Yalçın'a, Yusuf Köse'ye, Muzaffer Zavotçu'ya, Hüseyin Aksu'ya, Muharrem Elmacı'ya, Vahit Yazar'a, Hıdır Uğursu'ya, Muhsin Demir'e, Türkan Yılmaz Özemre'ye ve Temur Alagöz'e hediye takdim edildi. Düzenlenen etkinliğe yaklaşık 110 kişiden oluşan Artvin Öğretmen Okulu mezunu katıldı. - SAMSUN