UĞUR İSTANBULLU
Artvinli gazeteci Çoruh Postası imtiyaz sahibi Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, Yusufeli-Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Tolga Gül, hayatını kaybederken; Fatih Tüysüz yaralandı.
Olay Yusufeli- Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Haberden dönen gazeteci Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, otomobil ile yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan gazeteci Tolga Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Tüysüz'ün ise ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İki dönem Artvin Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı yapan, evli ve iki çocuk babası olan Tolga Gül'ün ölümü Artvin'de ve Artvin basın camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Son Dakika › Yerel › Artvinli Gazeteci Tolga Gül Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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