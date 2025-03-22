Artvinliler, İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Artvinliler, İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki Gösterdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına karşı Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen protestoda vatandaşlar, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirdi.

22.03.2025 11:50  Güncelleme: 13:04
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptali ardından ise gözaltına alınmasına Artvinliler de tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Bu yapılanların tamamı korku imparatorluğu yaratmaktır. İmamoğlu'ndan ve Cumhuriyetçilerden korkuyorlar" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Mesele diploma değil mesele bunlar demokrasiden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına karşı, Artvin'in Hopa ilçesinde, Hopa Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını astığı noktada Hopalılar ve Arhavililer tepki gösterdi.

Hopalı Vatandaş, "35 senelik diplomam geri alınabilir mi? Beyefendi, bakın o diplomam geri alınamaz, Türk milletini kaosa düşürme hakkı yok. 70 yaşındaki bir vatandaşı nasıl sokağa düşürürsünüz? Nasıl düşeriz biz? Şu anda konuşacağımız şey ekonomi. Millet aç, sefalet içinde. 4 bin lira emekliye para vereceksiniz, bu parayı öğrenciye zekat bile veremezsiniz" dedi. Başka bir vatandaş, "Vallahi, kazanılmış hakkı geri aldılar. Bunlar zulüm ediyorlar" diye konuştu.

Arhavili vatandaş Leyla Öncel, "Burada asılı olan diploma, İmamoğlu'nun diplomasıdır ve gerçektir. Gerçek olmayanlara hitap olsun. Herhangi bir şekilde temiz olan bir şeyin üstüne kir ve pas atamayacaklar. Biz her şeye rağmen pazar günü oyumuzu kullanacağız. İçimizdeki Atatürk'ü dışarı çıkarma zamanı. Biz Atatürk'ü beklersek, Atatürk gelmeyecek. Hepimizin içinde bir Atatürk var. O cesareti bulup, içimizdeki Atatürk'ü ortaya çıkarmak zamanı. Barışçıl her şeyde, her yerde varız" dedi.

"Çok büyük haksızlıklar var bu ülkede"

Arhavili Hüseyin Emirağoğlu ise, "Bu yapılanların tamamı korku imparatorluğu yaratmaktır. Korkuyorlar, evet. İmamoğlu'ndan ve Cumhuriyetçilerden korkuyorlar. Her şey çok güzel olacak. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Bir vatanadaş, "Emeklinin durumu perişan. Türkiye'nin her tarafı perişan" derken başka bir vatandaş ise, "Çok büyük haksızlıklar var bu ülkede. Elbet bu düzelecek ve bu böyle gitmez" diye konuştu.

Hopalı İsmet Başar ise, "Susmak çözüm değil, konuşmak lazım, haykırmak lazım, kabul etmemek lazım. Bu süreci kabul etmiyorum. Yani ben de diplomamı iptal ettireyim, yakayım mı? Aslında diplomamı yeni aldım, 53 yaşında aldım. Ben de o diplomayı geriye iade edeyim. Böyle bir dünya yok. Mesele diploma değil mesele bunlar demokrasiden korkuyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvinliler, İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki Gösterdi - Son Dakika

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