Kütahya Valisi Ali Çelik, restorasyon çalışmaları tamamlanan Aşağı Hisar Mescidi ile mescidin altında bulunan tarihi su sarnıcında incelemelerde bulundu.
Kütahya'nın Maruf Mahallesi'nde 15. yüzyılda inşa edilen tarihi yapının görünürlüğünü engelleyen metruk binaların İl Özel İdaresi tarafından yıkımına başlandığını söyleyen Vali Ali Çelik, kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapının şehir merkeziyle irtibatının sağlanacağını söyledi.
Vali Ali Çelik'e İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Aşağı Hisar Mescidi ile su sarnıcının şehirle irtibatı sağlanacak - Son Dakika