Aselsan Konya ve İŞKUR, meslek lisesi mezunu gençlere işbaşı eğitim protokolü imzaladı - Son Dakika
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Aselsan Konya ve İŞKUR, meslek lisesi mezunu gençlere işbaşı eğitim protokolü imzaladı

Aselsan Konya ve İŞKUR, meslek lisesi mezunu gençlere işbaşı eğitim protokolü imzaladı
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Aselsan Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, gençlerin mesleki deneyim kazanması için İşbaşı Eğitim Programı kapsamında protokol imzaladı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, Aselsan Konya bünyesinde becerilerini geliştirerek istihdama geçiş desteği alacak.

Aselsan Konya ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında, gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ve Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy katıldı. Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, İŞKUR olarak iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve özellikle gençlerin çalışma hayatına daha güçlü bir şekilde hazırlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Aselsan Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy ise nitelikli insan kaynağının, sürdürülebilir üretimin temeli olduğunu, imzaladıkları protokolle gençlerin mesleki deneyim kazanmalarını ve savunma sanayiinin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarına yönelik programda katılımcılar, eğitim hayatında edindikleri bilgi ve becerileri Aselsan Konya bünyesinde uygulama ve geliştirme imkanı bulacak. Programla, gençlerin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aselsan Konya ve İŞKUR, meslek lisesi mezunu gençlere işbaşı eğitim protokolü imzaladı - Son Dakika

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