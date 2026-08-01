Asfaltlama Çalışmaları İncelendi

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ile Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Hasandere köyünde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Köy yolunda devam eden çalışmaları sahada takip eden Çınkıl ve Yıldız, yürütülen asfaltlama faaliyetlerini inceleyip görevli personelle bir araya geldi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, hizmetlerin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Sıcak hava şartlarına rağmen görevlerini özveriyle sürdüren personele kolaylıklar dileyen Genel Sekreter Yahya Çınkıl ile Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız, gösterdikleri emek ve gayret dolayısıyla ekiplere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.