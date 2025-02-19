Aşık Seyrani Filmi İçin Heyecanlı Proje

Yerel

Kayseri'nin Develi ilçesinde halk şairi Aşık Seyrani'nin hayatını konu alan film projesi büyük bir heyecanla ilerliyor.

Proje sahibi gazeteci, senaristi gardiyan ve müzisyen, yönetmeni okul müdürü, çekim ve kurgusunu düğün fotoğrafçısı ve oyuncuların ise yerel halktan oluştuğu Aşık Seyrani filminin fragmanı ise profesyonel filmleri aratmadı. Kısıtlı bütçeye rağmen özverili bir şekilde yürütülen çalışmalarda, film ekibi gerekli desteğin sağlanması halinde daha kaliteli bir yapım ortaya koyacaklarını belirtti.

"Kendi öz kaynaklarımızla yola çıktık"

Develi'de okul müdürü ve Türkçe öğretmeni olarak görev yapan aynı zamanda projede yönetmen olan Ahmet Arık, "Fragmanımızı ortaya çıkardık. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Oyuncu kadromuz tamamen Develi'den oluşuyor. Ancak maddi imkanlarımız oldukça kısıtlı. Seyrani, 19. yüzyılda Anadolu'nun önde gelen ustalarından biri ve onun hayatını anlatan filmin, şanına yakışır bir şekilde olması gerekiyor. Bu nedenle, projeyi geliştirmek, dekor, kostüm ve teknik ekip açısından daha iyi bir noktaya taşımak için maddi destek arayışındayız. Amacımız Seyrani'yi vefatının 160. yılında yeni nesillere doğru bir şekilde tanıtmak" dedi.

"Seyrani'yi gerçek kimliğiyle tanıtmayı amaçlıyoruz"

Develi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan ve filmin senaryosunu kaleme alan Yaşar Adanur ise Seyrani'nin yanlış tanıtıldığını düşündüğünü belirtti. Adanur, "Yazdığım kitaplar ve yaptığım röportajlar sonucunda, halk arasında Seyrani'nin yanlış anıldığını fark ettim. Ancak yaptığım araştırmalar ve Develi'nin tanınmış isimleriyle gerçekleştirdiğim görüşmeler sonucunda, onun aslında 15 yaşında aşkın şarabını içen bir veli olduğuna kanaat getirdim. Bu doğrultuda hem kitabını hem de senaryosunu yazdım. Projemizi hayata geçirmek için Ahmet Arık ve Ali Yıldız ile birlikte yola çıktık. İnşallah Develi halkının desteğiyle bu filmi tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Projede yer alan müzisyen Ali Yıldız ise, "Develi ve Aşık Seyrani sevdalısı bir müzisyenim. Üç yıldır araştırmalarımızı sürdürüyoruz ve artık film çekimlerine başlamış bulunuyoruz. Senaryomuz ve ekibimiz hazır, ancak maddi sıkıntılar nedeniyle ilerleyemiyoruz. Bu konuda bir destek kapısının açılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje sahibi Mahmut Kılınç da, "Aşık Seyrani'nin manevi halini anlatan böyle bir projeyi çoktandır yapma düşüncemiz vardı. Geçtiğimiz yıl bazı yetkililere böyle bir projemizin olduğundan bahsetmiştik. Onlar da projenin gerçekleşmesi halinde seve seve destek vereceklerini belirtmişlerdi. Ağ Gelin kitabını yazan Yaşar abiyle sohbet ederken bu projeden bahsettik. Kendisi de tam da böyle bir şey arıyormuş gibi hemen projeye başladı. Bu projenin yapılması için herkes elinden geleni yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ