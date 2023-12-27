Aşık Veysel, 'Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu'na büyük ilgi

IĞDIR - Iğdır'da UNESCO'nun 2023 yılını ilan ettiği ve vefatının 50. yıl dönümü olan Aşık Veysel anısına düzenlenen Aşık Veysel, 'Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu' büyük ilgi gördü.

UNESCO tarafından Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümü olması nedeniyle, 2023 yılı Aşık Veysel, Anma ve Kutlama Yılı ilan edilmişti. 2023 yılı içinde Türk halk ozanı ve şair olan Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu için birçok program düzenlendi. Aşık Veysel ile ilgili 2023 yılının son programı da Iğdır'da yapıldı. Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan Aşık Veysel, 'Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu'nu büyük ilgi gördü. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen gösteri için üniversite öğrencileri ve Iğdırlılar uzun kuyruklar oluşturdu. Tiyatro'da Aşık Veysel'in hayatı ve yaşadıkları Veysel'in türküleri eşliğinde canlandırıldı. Tiyatro oyununu izlemeye gelen üniversite öğrencisi Özkan Doğan, Aşık Veysel'i yakında tanıma fırsatı bulacağını belirterek; "Aşık Veysel, küçüklüğümüzden beri tanıdığımız, bildiğimiz bir halk ozanımız, halk şairimizdir. Bugün Iğdır Kültür merkezinde Aşık Veysel'i yakında tanıma şansımız olacak. Bunun için heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Aşık Veysel'in yıllarca, Uzun İnce Bir Yoldayım, sözü ve şarkısı olsun, duyarız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, heyecanla bekliyoruz" dedi.

Aşık Veysel'in hayatının bir ders niteliğinde olduğunu söyleyen Esma Sağın, "Küçüklüğümüzden beri hayranı olduğumuz yaşamını tam olarak bilmediğimiz bir halk ozanımız ve halk şairimizdir. Bugün burada Aşık Veysel'in hayatını yakında tanıma fırsatımız olacaktır" dedi.

Aşık Veysel, 'Biyografik Türkülü Tiyatro Oyunu'nu sahneye uyarlayan ve yöneten Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yiğit Kocabıyık; hummalı bir çalışma yaptıklarını dile getirerek "Bu yıl sizlerin de bildiği gibi Aşık Veysel yılı ilan edildi. Bizde yılın son etkinliğini Iğdır'da yapmanın gururunu yaşıyoruz. Çok hummalı bir çalışma geliştirdik. Müzikoloji bölümündeki arkadaşlarınızla beraber Aşık Veysel'i canlandıran bir öğrencimiz var onun yanı sıra arkada 10 tane saz korumuz var. Hummalı bir çalışmaktan kastımız bu 10 arkadaşımızın sazları ile bu çalışmaya dahil olmalarıdır. Aşık Veysel'in hayatını tüm güzellikleriyle ele almak oldukça zor oldu bizim için, ayrıca arkadaki sazlarla beraber birlikte Aşık Veysel'in türkülerini eşlik etmeleri de bir hayli zordu. Ama bu zorluğun üstünde geldiğimizi düşünüyorum. Bizim bu etkinliğimde hayalimiz biyografik türkülü bir tiyatro oyunuydu. Bundan kastımız şuydu aslında, Aşık Veysel'in hayatını hem tüm hatları ile verebilmek aynı zamanda da aşık Veysel ile bugünün müzikoloji öğrencilerini sahne üzerinde bir araya getirmekti. Bunun için aynı zamanda arka taraftaki görsellerimizi de yapay zeka ile zenginleştirdik. Aşık Veysel repliklerini yapay zekaya vererek Veysel'in hayatını oyun ile yapay zeka ile verebilmek de en büyük amacımızdı" dedi.