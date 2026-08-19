ADAF'tan Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek - Son Dakika
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ADAF'tan Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek

ADAF\'tan Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek
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Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine tam destek vererek, bunun ülkenin birlik, beraberlik, huzur ve refahına katkı sağlayacağını belirtti. Iğdır'ın terörden çok çektiğini vurgulayan Armağan, sürecin halk tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Anadolu Aşiretler Federasyonu (ADAF) Genel Başkanı Ferhat Armağan, "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdiklerini belirterek, sürecin ülkenin birlik, beraberlik, huzur ve refahına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Merkezi Iğdır'da bulunan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Armağan, sürecin Türkiye'nin birlik ve beraberliği, huzuru ve refahı açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, sürece katkı sunan devlet yetkililerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve sürece katkı sağlayan siyasi partilere teşekkür eden Armağan, "Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberliği, refah ve huzuru için çok önemlidir. Bu sürece katkısı olan bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bu süreç halkımız tarafından da büyük destek görüyor" dedi.

"Iğdır terörden çok sıkıntı yaşadı"

Iğdır'ın da terör olaylarından ciddi şekilde etkilendiğini belirten Armağan, kent halkının "Terörsüz Türkiye" sürecini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Armağan, "Iğdır hakikaten bu terörden çok sıkıntı yaşadı. Bu musibeti belki en fazla yaşayan illerden birisi de Iğdır'dı. Dolayısıyla halkımız, milletimiz gerçekten bunu sevinçle karşılıyor. İnşallah bunun ileriki aşamada birlik ve beraberliğe vesile olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"300'ün üzerinde aşiret federasyon çatısı altında"

Anadolu Aşiretler Federasyonu'nun Türkiye genelindeki yapılanmasına ilişkin bilgi veren Armağan, federasyonun 60 ilde aktif temsilciliğinin bulunduğunu belirtti. Armağan, "Türkiye genelinde 300'ün üzerinde köklü aşiret ve aşiret topluluğu, Türkiye'nin 60 ilinde aktif temsilcilikleriyle federasyon çatısı altında birleşmiştir. Federasyon bünyesinde 100'den fazla STK'nın yanı sıra yüzlerce kanaat önderi, alim, seyyid, akademisyen ve seyda yer almaktadır" dedi.

Federasyon olarak "Terörsüz Türkiye" sürecini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Armağan, toplumun farklı kesimlerinin de sürece destek verdiğini ifade etti.

"Aşiret liderleri ve kanaat önderleri de sürece destek verdi"

Barış sürecinin farklı aşamalarında kanaat önderleri, alimler, seydalar ve aşiret liderlerinin önemli destek verdiğini dile getiren Armağan, toplumun farklı kesimlerinin sürece katkı sunduğunu belirtti. Armağan, "Bu barışın bir diğer mimarı da gerçekten halkın tarafında olan aşiret liderleri, kanaat önderleri, alimler ve seydalardır. Sahada olduğumuzu bütün Türkiye biliyor. Bunun çekirdeği atıldı, şu anda hamdolsun Türkiye olarak bunun meyvesini görüyoruz" dedi.

"Alınacak kararlara destek veriyoruz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da değinen Armağan, komisyonun çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Komisyonun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığını hatırlatan Armağan, "Bu kurul 24 Ağustos'ta toplanacak. Bundan sonraki alınacak kararlara destek veriyoruz. Cenab-ı Hak onların işlerini kolaylaştırsın, ülkemizin birlik ve beraberliğine inşallah vesile etsin" diye konuştu.

"Barışı herkes ister"

ADAF Yönetim Kurulu üyesi Abdullah Bozkurt ise, barış ve huzur ortamının toplumun tamamını sevindireceğini belirtti. Bozkurt, "Hepimiz bu sürecin hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Barışı herkes ister. Hepimizi sevindirecek olan huzur ve refah ortamıdır. Terörsüz Türkiye sürecinin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkler ve Kürtlerin tarih boyunca birlikte hareket ettiğini belirten Armağan, iki toplum arasındaki birlikteliğin bölge ve İslam dünyası açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADAF'tan Terörsüz Türkiye Sürecine Tam Destek - Son Dakika

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