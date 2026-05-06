Aşiretler Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşiretler Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geldi

06.05.2026 03:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aşiretler Federasyonu, terörsüz Türkiye hedefiyle büyük bir toplantı düzenledi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Anadolu Aşiretler Federasyonu, Türkiye'nin 60 ilinden gelen aşiret temsilcilerinin katılımıyla "Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvvet" başlıklı düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen ve Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın da katıldığı toplantıda 300'den fazla aşiret temsilcisi, 50'yi aşkın akademisyen, kanaat önderi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmacılar birlik, beraberlik ve terörden arınmış Türkiye vurgusu yaptı.

Toplantıda konuşan Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, federasyon olarak terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Armağan, federasyon merkezinin Iğdır'da bulunması nedeniyle bu önemli süreci Iğdır'dan başlattıklarını ifade ederek, "İnşallah 11 ilde daha 'Terörsüz Türkiye ve Tam Uhuvet' başlıklı toplantılar düzenleyeceğiz" dedi.

Türkiye'nin iç huzurunun ve toplumsal birlikteliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Armağan, "Ülkemizin etrafı adeta bir ateş çemberi. Bu süreçte kanaat önderleri, akademisyenler ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte hareket ederek güçlü bir toplumsal destek oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Federasyon olarak hazırladıkları raporları ilgili makamlara sunduklarını belirten Armağan, terörün Türkiye'ye yıllarca maddi ve manevi büyük zarar verdiğini, bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Programda söz alan diğer konuşmacılar da "Terörsüz Türkiye" hedefi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu süreçte sadece başımızı değil, gövdemizi koymaya hazırız" mesajı verdiler.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşiretler Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:18:52. #7.13#
SON DAKİKA: Aşiretler Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.