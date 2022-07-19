Aşırı sıcaklarda böyle serinliyorlar - Son Dakika
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Aşırı sıcaklarda böyle serinliyorlar

19.07.2022 10:31
Aşırı sıcaklarda böyle serinliyorlar

Aydın'da yüksek hava sıcaklıkları sonrasında vatandaşlar, kar helvası yiyerek serinliyor.

Aydın'da yüksek hava sıcaklıkları sonrasında vatandaşlar, kar helvası yiyerek serinliyor.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da yaz sıcaklıkları kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Mevsimin en sıcak günlerinin yaşanmaya başladığı bölgede vatandaşlar serinlemek için çare arıyor. Vatandaşların serinlemek için en çok tercih ettiği ürünler arasında kar helvası en üst sıralarda yer alıyor. Aydın'ın doğal lezzetleri arasında yer alan kar helvası satışları Eylül ayının ortalarına kadar sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dondurmacılık yapan ve doğal lezzet kar helvasını vatandaşlarla 35 yıldır buluşturan işletmeci Beyhan Başalan, "Ata mesleğimizi 35 yıldır devam ettiriyoruz. Aslında bu yaz biraz serin devam ediyordu. Son haftalarda sıcaklıklar bir anda bastırınca bizim işlerimizde açıldı. Vatandaşlarımız son günlerde özellikle dondurmanın yanı sıra kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Madran Dağı'ndan getirdiğimiz karları, vişne ve karadut şerbetleri ile karıştırıp tercihe göre dondurmalı olarak ta müşterilerimize sunuyoruz. Bizden sadece kar alıp evde pekmez ile karıştırıp yiyen müşterilerimiz de var. Vatandaşlar, yaz sıcaklıklarından kar helvası ile bir nebze de olsa serinliyor. Kar helvası satışlarımız Eylül ayının sonlarına kadar devam edecek" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aşırı sıcaklarda böyle serinliyorlar - Son Dakika

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