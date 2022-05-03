Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

03.05.2022 00:58
Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkuyla kutlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2 yıl aradan sonra maskesiz ve sosyal mesafesiz Ramazan bayramı coşkusu yaşanıyor. Yelkenli köyünde 2 yıldır yapılamayan bayramlaşma cami içinde ve avluda seccadelerini sererek saf tutan cemaatin bayram namazı kılması ile başladı. Namazın ardından vatandaşlar tek tek bayramlaşarak mezarlıkları ziyaret etti. Ardından 7'den 70'e herkes köyde bir araya gelip ev ev dolaşarak bayramlaşmaları ise renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan köy halkı asırlardır sürdürülen şeker toplama geleneğini devam ettirerek kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmaya çalışıyor. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı Tatvan'da bayram yoğunluğu Tatvan'da bayram yoğunluğu

Bayram, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:20:58. #1.13#
SON DAKİKA: Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement