Asitli Betona Düşen Düğünlük Düve Yanıklar İçinde Kurtarıldı - Son Dakika
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Asitli Betona Düşen Düğünlük Düve Yanıklar İçinde Kurtarıldı

Asitli Betona Düşen Düğünlük Düve Yanıklar İçinde Kurtarıldı
22.05.2025 12:37
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Bayburt'ta asitli beton yığınına saplanan düve, köylülerin müdahalesiyle kurtarıldı, yanıklar oluştu.

Bayburt Group İnşaat firmasının Kop köyüne döktüğü asitli beton yığınına, kurbanlık bir düve saplandı. Kimyasal atıklı betona batan büyü)kbaş hayvanın vücudunda yanıkların oluştuğu iddia edildi.

Bayburt'un Kop köyünde hayvancılık işiyle uğraşan Mehmail Ağbal'ın kurbanlık düvesi, Bayburt Group İnşaat firmasının köye döktüğü kimyasal atıklı betona battı. Uzun bir süre kimyasal beton yığınının içinde kalan düve, köy sakinleri tarafından telef olmaktan son anda kurtarıldı, düvenin derisinde yoğun kimyasaldan ötürü yanıklar oluştu. Hayvan sahibi, düvenin veteriner hekim tarafından yapılan tedaviye cevap vermediğini, yanıkların giderek yayıldığını söyledi. Konuyla alakalı şikayette bulunan hayvan sahibi Ağbal, konuyu yargıya taşıdıklarını belirterek, ilgili firma Bayburt Group İnşaat'ın herhangi bir önlem almadığını, diğer hayvanların ve doğal yaşamın tehlike altında olduğunu bildirdi. Ağbal, yetkililere seslenerek, başkasının canının yanmaması için bir an önlem alınmasını istedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Asitli Betona Düşen Düğünlük Düve Yanıklar İçinde Kurtarıldı - Son Dakika

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