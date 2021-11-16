'Aşk ile Oku' temalı Tuzla Kitap Fuarı'na gençlik aşısı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, 40'tan fazla söyleşi ve 700'den fazla imza günü ile sevdiği yazarlar ile buluşma fırsatı yakalıyor. Bu kapsamda, genç yazar Dr. Emre Topoğlu, söyleşi ve imza gününde "İzi Kalır" ve "Pencere Kenarı" adlı kitaplarıyla okurlarla buluştu. Söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği 4'üncü Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuara katılan kitapseverler, 150 yayınevinin binlerce kitabını inceleme fırsatı yakalıyorlar. Kitapseverler ayrıca, 700'ün üzerinde imza günü, 40'ın üzerinde söyleşi ile sevdiği yazarlar ile buluşma fırsatı yakalıyorlar. Bu kapsamda, "İzi Kalır" ve "Pencere Kenarı" kitaplarının yazarı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, kitapseverlerle buluştu.

"İnsan iz bırakır"

"Aşk ile Oku" temasıyla yüzlerce yazarı, onlarca yayıncıyı ve binlerce kitabı okuyucu ile buluşan Tuzla Kitap Fuarına davet edilmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Dr. Emre Topoğlu, konuşmasının başında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti. "İzi Kalır" ve "Pencere Kenarı" kitapları hakkında bilgi veren Topoğlu, "İnsan iz bırakır. Bazen basit bir cümle, bazen önemsiz gibi görülen bir davranışın yankıları duyulur kalplerde yıllarca ve en mühimi bazı anlar, anılar unutulsa bile asla silinmez yüreklerden; izi kalır!" dedi. 'Pencere Kenarı' kitabının hikayesini de anlatan Topoğlu, çocukluk yıllarında özellikle babasıyla birlikte kitabında yer alan hikayelerden kısa kısa kesitler anlatması söyleşiye katılanlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Her yaştan insan burada, yayınevleri burada"

Fuara katılan stantları ziyaret ederek kitapları inceleyen Dr. Emre Topoğlu, Fuar hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Öncelikle böyle bir fuar düzenlediği için Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarında bulunduğum için mutluyum. Kültüre sanata bu kadar kıymet verilmesi bizi de inanılmaz derecede motive ediyor. Her yaştan insan burada, yayın evleri burada. Bunu görmek bizleri çok mutlu etti" dedi. - İSTANBUL