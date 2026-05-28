Aşkale\'de bayramlaşma programı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aşkale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Belediye Başkanı Şenol Polat, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, protokol üyeleri vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yapılan konuşmalarda bayramların kardeşlik, dayanışma ve hoşgörünün en güzel şekilde yaşandığı özel günler olduğuna vurgu yapılarak, tüm vatandaşların bayramı kutlandı. - ERZURUM