Pençe-Kilit bölgesinde teröristler bir bir yok ediliyor

- Aşkale'de gençler şehitler için yürüdü

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde gençler şehitler için yürüyüş yaptı, teröristlere ve destekçilerine tepki gösterdi.

Irak'ın kuzeyi ve Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda şehit olan 12 askerimiz için Aşkale bir grup genç yürüyüş yaptı.

Karlı ve soğuk bir havaya rağmen yürüyüşlerini tamamlayan grup sloganlar atarak ilçe merkezinde yürüyüş yaptı. Daha sonra Atatürk anıtı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla dağıldılar.