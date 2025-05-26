Aşkale'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Sergisi Açıldı

Aşkale'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı

ERZURUM - Aşkale Kaymakamlığı ve ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Aşkale Halk Eğitimi Merkezi'nde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışı ilçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkan Vekili, Süleyman Çoban, Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı, Geri Gönderme Merkezi Müdürü Hakan Kaya, siyasi parti temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.

Açılış öncesi Halk Eğitim Müdürü Yasin Badur günün anlamına uygun konuşmalar yaptıktan sonra bahçede program dahilinde hazırlanan minik yürekler tarafından defile ve akabinde Erzurum Erkek ve Kadın bar ekipleri oyunlarını sergiledi. Akabinde Aşkale Göç İdaresi Müdürlüğü'nde eğitim verilen yabancı uyruklu misafirler tarafından yapılan resimler gezildi.

Gerçekleşen açılıştan sonra İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek kurslarda kursiyerlerin yaptıkları el emeği, göz nuru ürünleri incelediler, öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler alarak emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Aşkale'de yaklaşık 10 seneden beri Erzurum folklör oyunları ekipleri yoktu. Yine Aşkale Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 ay gibi kısa bir zaman diliminde usta öğreticiler tarafından Erkek ve Kadın bar ekipleri hazırlanarak bugün için sahnede yerlerini aldılar. Gösteri izleyenler tarafından tam not aldı.