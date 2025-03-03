Aşkale'de kurtuluş coşkusu - Son Dakika
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Aşkale'de kurtuluş coşkusu

Aşkale\'de kurtuluş coşkusu

Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

03.03.2025 12:35  Güncelleme: 12:47
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Erzurum'un Aşkale ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Aşkale'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı. Bayram coşkusu sabah Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Dr. Şenol Polat, Cumhuriyet Başsavcısı ve Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve ilçe protokolü çelenklerinin sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde tören alanına geçildi.

İlçenin Ermeni mezaliminden kurtuluşu temsili bir tiyatro ile katılımcılara sunuldu. Aşkale Belediye Başkanı günün anısına konuşmalarını gerçekleştirdi. Öğrenciler şiirler okudu, Erzurum Büyükşehir belediyesi mehteran ve Bar ekipleri gösterileri ile yaşanan coşkuyu zirveye taşıdı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödül takdimleri yapıldı.

Bayram etkinlikleri kapsamında Aşkale'nin Ortabahçe köyündeki Şehitlik Anıtı'na gidildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim ve dualar okundu.

Kurtuluş programına Bursa Ketsel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz da katılım sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Aşkale, Yerel, Son Dakika

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