Aşkale'de Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Aşkale'de Öğretmenler Günü Kutlaması

Aşkale\'de Öğretmenler Günü Kutlaması

24 Kasım Öğretmenler Günü, Aşkale'de törenle kutlandı; ödüller ve şiirler sunuldu.

24.11.2024 19:33
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Aşkale'de 24 Kasım öğretmenler günü kutlaması düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağı önündeki programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Kahraman Karalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Karalı Atatürk anıtına çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde günün önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Kutlamalar ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam etti, törene ilçe kaymakamı Emre Oğuztürk ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Konuşmalar yapıldı şiirler okundu. Öğretmenler günü dolayısıyla ilçe genelinde şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller verildi - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aşkale'de Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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